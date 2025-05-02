https://sputnik-georgia.ru/20250502/ssha-zainteresovany-v-torgovykh-svyazyakh-s-gruziey--vitse-premer-293153997.html

США заинтересованы в торговых связях с Грузией – вице-премьер

США заинтересованы в торговых связях с Грузией – вице-премьер

Sputnik Грузия

В Грузию импортируется продукция, которая распределяется по всему региону, а этот регион довольно большой, заявил премьер 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T18:48+0400

2025-05-02T18:48+0400

2025-05-02T18:48+0400

грузия

новости

экономика

политика

сша

леван давиташвили

бидзина иванишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_6278701048318a19b57ad35bb3de7436.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузия является интересным партнером для США в плане торговли, так как представляет собой важный региональный центр с транзитными возможностями, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. США заняли первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-марте 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил до 670 миллионов долларов, что на 58,6% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года. Доля США составляет 11,9% от общего торгового оборота Грузии. По его словам, в Грузию импортируется продукция, которая распределяется по всему региону, а этот регион довольно большой. "Поэтому Грузия является очень интересным рынком для ряда американских экспортных товаров. Например, по экспорту подержанных автомобилей Грузия занимает десятое место, а по сельскохозяйственной и пищевой продукции она составляет до 2%", – отметил Давиташвили. С начала текущего года торговля между странами стремительно набирает обороты. В январе-марте из Грузии в США вывезли: трубы, трубки и профили полые бесшовные из черных металлов – до 3 тысяч тонн (3,2 млн долларов), детали летательных аппаратов – 12,9 тонны (3,1 млн долларов), натуральные виноградные вина – 237,5 тонны (1,6 млн долларов), фруктовые и овощные соки – 881,7 тонны ( 1,3 млн долларов), фанера клееная, панели шпонированные и аналогичные материалы из смешанной древесины – 488,6 тонны ( 538,4 тыс. долларов). Позиции Грузии и США полностью совпадают по ключевым вопросам – вице-премьер >>Кроме того, за отчетный период Грузия импортировала из США более 28 тысяч легковых автомобилей стоимостью 351,9 миллиона долларов, 5,3 тонны картин, рисунков и пастелей ручной работы на сумму 227,9 миллиона долларов, также в страну завезли 19,1 тонны оригинальных скульптур и статуэток из любого материала на сумму 30,7 миллиона долларов, 951,2 тонны фундука и других орехов на сумму до 7 миллионов долларов и 36,5 тонны нерасфасованных лекарственных средств на сумму 3,2 миллиона долларов. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, политика, сша, леван давиташвили, бидзина иванишвили