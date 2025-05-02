https://sputnik-georgia.ru/20250502/zhitelya-tbilisi-arestovali-za-internet-pedofiliyu-293156200.html

Жителя Тбилиси арестовали за интернет-педофилию

Жителя Тбилиси арестовали за интернет-педофилию

Sputnik Грузия

Следствие установило, что мужчина отправлял порно 11-летней девочке из Гори и 12-летней девочке из Тбилиси 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T22:46+0400

2025-05-02T22:46+0400

2025-05-02T22:46+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы задержали сорокалетнего жителя Тбилиси по обвинению в педофилии, развратных деяниях, говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, обвиняемый действовал через соцсети, создавая фейковые аккаунты. Через них он связывался с детьми до 14 лет, отправлял им порнографические материалы и разговаривал на сексуальные темы. На данном этапе удалось доказать пять эпизодов. Среди пострадавших 14-летние девочки из Зугдиди и Сенаки. Пострадавшую из Сенаки обвиняемый также угрозами заставил отправить ему обнаженные фото и видео. В Грузии создадут реестр педофилов и сексуальных вымогателей >>Кроме того, следствие установило, что мужчина отправлял порно 11-летней девочке из Гори и 12-летней девочке из Тбилиси. Задержанному мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Пострадавшим девочкам государство оплатит курс психологической реабилитации. Специальная следственная служба призвала родителей уделять внимание коммуникации детей по интернету и в случае необходимости звонить по номеру службы – 199.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, специальная следственная служба