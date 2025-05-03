https://sputnik-georgia.ru/20250503/inostrannym-grazhdanam-mogut-ogranichit-rabotu-v-gruzii-293123823.html

Иностранным гражданам могут ограничить работу в Грузии

Иностранным гражданам могут ограничить работу в Грузии

Sputnik Грузия

В Грузии идет ужесточение законов в отношении иностранных граждан 03.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-03T14:14+0400

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2025-05-03T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. МВД работает над регулированием вопроса трудоустройства иностранных мигрантов на грузинском рынке и введением для них лимитов, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. В Грузии идет ужесточение законов в отношении иностранных граждан, в частности вводится наказание в виде выдворения из страны за совершение ряда административных и уголовных правонарушений, а также упрощается решение вопроса предоставления страной убежища. По его словам, опыт установления лимитов для трудоустройства иностранных граждан есть у многих стран. "Если такие механизмы есть у других стран, почему у нас это не должно быть урегулировано?! Этот вопрос вызывает справедливое возмущение наших граждан", – заявил Дарахвелидзе. На сегодняшний день компания только в особых случаях обязана трудоустраивать местных жителей в рамках договора с государством. Других ограничений для компаний не существует, и они вправе сами решать, кого принимать на работу, иностранцев или граждан Грузии, руководствуясь своими интересами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, трудоустройство, мигранты, миграция, трудовые мигранты, миграционные новости грузии сегодня, миграционная политика