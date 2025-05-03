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Иностранным гражданам могут ограничить работу в Грузии
Иностранным гражданам могут ограничить работу в Грузии
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В Грузии идет ужесточение законов в отношении иностранных граждан 03.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-03T14:14+0400
2025-05-03T14:14+0400
2025-05-03T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. МВД работает над регулированием вопроса трудоустройства иностранных мигрантов на грузинском рынке и введением для них лимитов, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. В Грузии идет ужесточение законов в отношении иностранных граждан, в частности вводится наказание в виде выдворения из страны за совершение ряда административных и уголовных правонарушений, а также упрощается решение вопроса предоставления страной убежища. По его словам, опыт установления лимитов для трудоустройства иностранных граждан есть у многих стран. "Если такие механизмы есть у других стран, почему у нас это не должно быть урегулировано?! Этот вопрос вызывает справедливое возмущение наших граждан", – заявил Дарахвелидзе. На сегодняшний день компания только в особых случаях обязана трудоустраивать местных жителей в рамках договора с государством. Других ограничений для компаний не существует, и они вправе сами решать, кого принимать на работу, иностранцев или граждан Грузии, руководствуясь своими интересами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, трудоустройство, мигранты, миграция, трудовые мигранты, миграционные новости грузии сегодня, миграционная политика
грузия, новости, общество, трудоустройство, мигранты, миграция, трудовые мигранты, миграционные новости грузии сегодня, миграционная политика
Иностранным гражданам могут ограничить работу в Грузии
В Грузии идет ужесточение законов в отношении иностранных граждан
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. МВД работает над регулированием вопроса трудоустройства иностранных мигрантов на грузинском рынке и введением для них лимитов, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
В Грузии идет ужесточение законов в отношении иностранных граждан, в частности вводится наказание в виде выдворения из страны за совершение ряда административных и уголовных правонарушений, а также упрощается решение вопроса предоставления страной убежища.
"Из-за несовершенства законодательства в этой части возникают случаи, когда грузинские работники теряют работу, а их место занимают иностранцы. При этом к ним не предъявляется никаких требований, и работодатель не обязан уведомлять государство. Поэтому вопрос будет урегулирован, и мы представим парламенту пакет изменений. Это позволит нам контролировать ситуацию и избежать тех угроз, которые существуют сегодня", – сказал Дарахвелидзе.
По его словам, опыт установления лимитов для трудоустройства иностранных граждан есть у многих стран.
"Если такие механизмы есть у других стран, почему у нас это не должно быть урегулировано?! Этот вопрос вызывает справедливое возмущение наших граждан", – заявил Дарахвелидзе.
На сегодняшний день компания только в особых случаях обязана трудоустраивать местных жителей в рамках договора с государством.
Других ограничений для компаний не существует, и они вправе сами решать, кого принимать на работу, иностранцев или граждан Грузии, руководствуясь своими интересами.