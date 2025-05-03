https://sputnik-georgia.ru/20250503/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-3-maya---prognoz-po-gorodam-293159386.html

Какая погода будет в Грузии 3 мая - прогноз по городам

Какая погода будет в Грузии 3 мая - прогноз по городам

Sputnik Грузия

Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в выходные как средний 03.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-03T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В большинстве городов Грузии ожидается облачная погода в субботу, 3 мая — местами синоптики прогнозируют дожди. Прогноз погоды по городам: Дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются до 3 мая по всей территории Грузии, а до 5 мая – по ее восточной части, предупредили накануне в Национальном агентстве охраны окружающей среды.Синоптики предупредили об ухудшении погоды на всей территории Грузии>>>Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в выходные как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, батуми, поти, зугдиди, национальное агентство охраны окружающей среды, непогода в грузии