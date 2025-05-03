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Какая погода будет в Грузии 3 мая - прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 3 мая - прогноз по городам
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Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в выходные как средний 03.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В большинстве городов Грузии ожидается облачная погода в субботу, 3 мая — местами синоптики прогнозируют дожди. Прогноз погоды по городам: Дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются до 3 мая по всей территории Грузии, а до 5 мая – по ее восточной части, предупредили накануне в Национальном агентстве охраны окружающей среды.Синоптики предупредили об ухудшении погоды на всей территории Грузии>>>Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в выходные как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, батуми, поти, зугдиди, национальное агентство охраны окружающей среды, непогода в грузии
погода, грузия, новости, батуми, поти, зугдиди, национальное агентство охраны окружающей среды, непогода в грузии
Какая погода будет в Грузии 3 мая - прогноз по городам
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в выходные как средний
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В большинстве городов Грузии ожидается облачная погода в субботу, 3 мая — местами синоптики прогнозируют дожди.
Прогноз погоды по городам:
Батуми +14, преимущественно солнечно
Ахалцихе +17, переменная облачность
Бакуриани +10, преимущественно солнечно
Гори +19, преимущественно солнечно
Рустави +24, переменная облачность
Тбилиси +22, переменная облачность.
Дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются до 3 мая по всей территории Грузии, а до 5 мая – по ее восточной части, предупредили накануне в Национальном агентстве охраны окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф в выходные как средний.