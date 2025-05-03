https://sputnik-georgia.ru/20250503/tbilisi-priznan-odnim-iz-populyarnykh-gorodov-dlya-turizma--dannye-expedia-293154382.html

Тбилиси признан одним из популярных городов для туризма – данные Expedia

Тбилиси признан одним из популярных городов для туризма – данные Expedia

Sputnik Грузия

По данным компании, с декабря 2024 года по март 2025-го количество бронирований поездок в Тбилиси выросло на 145% 03.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-03T11:48+0400

2025-05-03T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузинская столица Тбилиси – третье по популярности туристическое направление среди городов мира в 2025 году, согласно данным одной из самых известных платформ путешествий Expedia. Американская глобальная туристическая компания Expedia сравнила статистику бронирования летних отпусков с декабря 2024 года по март 2025-го с тем же периодом годом ранее. Компания отмечает, что за этот период количество бронирований поездок в Тбилиси выросло на 145%. Отмечается, что "путешественники погружаются в культуру города (Тбилиси), ночную жизнь и развлечения". На втором и первом местах – города Швейцарии Базель и Цюрих. Бронирования в Базель выросли на 185% а в Цюрих – на 225%. Грузия приняла более 1,3 миллиона туристов с начала года >>>Expedia Group – американская глобальная туристическая компания. Она включает в себя сайты, которые в основном являются организаторами проезда. У компании в мире более 68 миллионов потребителей, и она объединяет более 200 сайтов электронного бронирования в более чем 70 странах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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