https://sputnik-georgia.ru/20250504/pochti-chetvert-nakhodyaschikhsya-v-gruzii-grazhdan-rossii-yavlyayutsya-rezidentami-293176447.html

Почти четверть находящихся в Грузии граждан России являются резидентами

Почти четверть находящихся в Грузии граждан России являются резидентами

Sputnik Грузия

Траты граждан России составили 17,2% от всех доходов ,полученных Грузией от туризма за первый квартал 2025 года 04.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-04T12:23+0400

2025-05-04T12:23+0400

2025-05-04T13:05+0400

туризм

грузия

экономика

новости

россия

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251028773_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_ded9a95a0e6f4d88380de4a010597a9c.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Из находящихся на 31 марта 2025 года граждан России в Грузии 24,4% являются резидентами страны, говорится в информации Национального банка Грузии. Резидентом Национальный банк Грузии считает граждан, находящихся в стране больше года, или тех, кто планирует оставаться в стране более одного года. По данным Нацбанка, на 31 марта в Грузии резидентами уже считались 24,4% всех россиян, 26,9% – граждан Беларуси и 23,9% – граждан Украины. Их доходы не считаются по методологии Всемирного банка доходами от туризма. Сколько иностранцев получили гражданство Грузии в 2024 году >>По данным Национального банка, траты граждан России составили 17,2% от всех доходов, полученных Грузией от туризма за первый квартал 2025 года. Россияне потратили в период с 1 января по 31 марта 2025 года 141,8 миллиона долларов, что на 17,2% меньше, чем в первом квартале 2024 года. Что касается граждан Беларуси и Украины, то их траты в первом квартале 2025 года также составили 15,9 миллиона и 33,7 миллиона соответственно. Визитеры из этих стран входят в топ-10 туристов по объему трат в Грузии. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 31 марта года составили 826 миллионов долларов, что на 2,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Рост обусловлен ростом доходов от туристов из Израиля и Саудовской Аравии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, экономика, новости, россия, национальный банк грузии