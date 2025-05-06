https://sputnik-georgia.ru/20250506/barselona-zainteresovana-v-pokupke-tornike-shengeliya-293197600.html

"Барселона" заинтересована в покупке Торнике Шенгелия

"Барселона" заинтересована в покупке Торнике Шенгелия

Sputnik Грузия

Испанский баскетбольный гранд заинтересовался капитаном сборной Грузии 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T17:52+0400

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2025-05-06T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия может стать игроком испанского гранда "Барселоны" уже этим летом, сообщил журналист издания Sportando Алессандро Луиджи Маджи. В настоящее время "Барселона" предлагает игроку "Виртус Болонья" трехлетний контракт. Другие подробности пока неизвестны. Шенгелия имеет опыт игры в Испании. Он выступал за "Валенсию" с 2008 по 2010 год, а с 2014 по 2020 год защищал честь "Басконии", с которой также стал чемпионом Испании. Действующий контракт 33-летнего Шенгелия с итальянским клубом истекает летом. Грузинский баскетболист в среднем набирал 15,6 очка и делал 5 подборов в регулярном сезоне Евролиги. Шенгелия был признан лучшим игроком "Виртус Болонья" по итогам 2024 года. Обладателя титула определили болельщики клуба путем голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, испания, торнике шенгелия, баскетбол