https://sputnik-georgia.ru/20250506/diplomaticheskiy-skandal-posla-velikobritanii-v-gruzii-obvinili-v-predvzyatosti-293198613.html
Дипломатический скандал? Посла Великобритании в Грузии обвинили в предвзятости
Дипломатический скандал? Посла Великобритании в Грузии обвинили в предвзятости
Sputnik Грузия
Депутат Вольский призвал британского посла воздержаться от обвинений о якобы вмешательстве правительства в редакционную политику СМИ 06.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-06T13:52+0400
2025-05-06T13:52+0400
2025-05-06T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Посол Великобритании в Грузии Герат Уорд целенаправленно делает неверные заявления, так как дипломат информирован о том, что никто в Грузии не вмешивается в редакционную политику СМИ, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Дипломат опубликовал видеообращение на своей странице в соцсети по случаю Всемирного дня свободы печати. По словам посла, важно, чтобы в Грузии были свободные и объективные СМИ, поскольку "это фундаментальный компонент демократического государства". При этом дипломат отметил, что Великобритания встревожена попыткой власти ограничить свободные СМИ, закрыть пространство для дебатов, а также фактами оскорбления журналистов. По словам политика, у представителей СМИ в Грузии есть полная возможность задавать интересующие их вопросы. В свою очередь другой депутат от правящей партии Гиви Миканадзе напомнил дипломату о том, что парламент Грузии принял связанные со СМИ регуляции, которые, по словам политика, полностью основаны на британской модели. На прошлой неделе парламент Грузии принял в первом чтении поправки в законодательство, которые определят новые требования к зарегистрированным в Грузии СМИ.Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Ранее в законе не было требования о непредвзятости. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. Великобритания заморозила стратегический диалог с Грузией – посол>>"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.Между тем, в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года; также, последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, великобритания, вахтанг гомелаури, михаил чинчаладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, политика
новости, грузия, великобритания, вахтанг гомелаури, михаил чинчаладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, политика
Дипломатический скандал? Посла Великобритании в Грузии обвинили в предвзятости
Депутат Вольский призвал британского посла воздержаться от обвинений о якобы вмешательстве правительства в редакционную политику СМИ
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Посол Великобритании в Грузии Герат Уорд целенаправленно делает неверные заявления, так как дипломат информирован о том, что никто в Грузии не вмешивается в редакционную политику СМИ, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Дипломат опубликовал видеообращение на своей странице в соцсети по случаю Всемирного дня свободы печати. По словам посла, важно, чтобы в Грузии были свободные и объективные СМИ, поскольку "это фундаментальный компонент демократического государства". При этом дипломат отметил, что Великобритания встревожена попыткой власти ограничить свободные СМИ, закрыть пространство для дебатов, а также фактами оскорбления журналистов.
"Это предвзятое заявление. Нельзя делать такое заявление, основываясь на каких-то трендах. Никто в ничью редакционную политику не вмешивается", – заявил Вольский.
По словам политика, у представителей СМИ в Грузии есть полная возможность задавать интересующие их вопросы.
"Если вы не можете видеть эту реальность, либо вам не хватает соответствующей информации, что я не думаю, либо вы целенаправленно делаете неверное заявление", – отметил Вольский.
В свою очередь другой депутат от правящей партии Гиви Миканадзе напомнил дипломату о том, что парламент Грузии принял связанные со СМИ регуляции, которые, по словам политика, полностью основаны на британской модели.
"То есть, если посол Великобритании критикует это, то это прямо указывает на то, что он критикует закон своей же страны", – отметил Миканадзе.
На прошлой неделе парламент Грузии принял в первом чтении поправки в законодательство, которые определят новые требования к зарегистрированным в Грузии СМИ.
Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Ранее в законе не было требования о непредвзятости.
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса.
По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.
"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.
Между тем, в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании выросло до одиннадцати человек.
Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.
По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года; также, последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции.