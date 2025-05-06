https://sputnik-georgia.ru/20250506/diplomaticheskiy-skandal-posla-velikobritanii-v-gruzii-obvinili-v-predvzyatosti-293198613.html

Дипломатический скандал? Посла Великобритании в Грузии обвинили в предвзятости

Дипломатический скандал? Посла Великобритании в Грузии обвинили в предвзятости

Sputnik Грузия

Депутат Вольский призвал британского посла воздержаться от обвинений о якобы вмешательстве правительства в редакционную политику СМИ 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T13:52+0400

2025-05-06T13:52+0400

2025-05-06T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Посол Великобритании в Грузии Герат Уорд целенаправленно делает неверные заявления, так как дипломат информирован о том, что никто в Грузии не вмешивается в редакционную политику СМИ, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Дипломат опубликовал видеообращение на своей странице в соцсети по случаю Всемирного дня свободы печати. По словам посла, важно, чтобы в Грузии были свободные и объективные СМИ, поскольку "это фундаментальный компонент демократического государства". При этом дипломат отметил, что Великобритания встревожена попыткой власти ограничить свободные СМИ, закрыть пространство для дебатов, а также фактами оскорбления журналистов. По словам политика, у представителей СМИ в Грузии есть полная возможность задавать интересующие их вопросы. В свою очередь другой депутат от правящей партии Гиви Миканадзе напомнил дипломату о том, что парламент Грузии принял связанные со СМИ регуляции, которые, по словам политика, полностью основаны на британской модели. На прошлой неделе парламент Грузии принял в первом чтении поправки в законодательство, которые определят новые требования к зарегистрированным в Грузии СМИ.Согласно представленным поправкам в закон "О вещании", вещатели будут обязаны передавать новости непредвзято и точно. Ранее в законе не было требования о непредвзятости. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской Мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. Великобритания заморозила стратегический диалог с Грузией – посол>>"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.Между тем, в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря 2024 года; также, последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, великобритания, вахтанг гомелаури, михаил чинчаладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, политика