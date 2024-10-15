https://sputnik-georgia.ru/20241015/velikobritaniya-zamorozila-strategicheskiy-dialog-uordropa-s-gruziey---posol-290369870.html
Великобритания заморозила стратегический диалог с Грузией – посол
Великобритания заморозила стратегический диалог с Грузией – посол
Sputnik Грузия
Британский посол заявил об "откате демократии в Грузии и антизападной риторике" грузинских властей 15.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-15T18:42+0400
2024-10-15T18:42+0400
2024-10-15T21:54+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны, сообщил телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на интервью британского посла Гарета Уорда агентству "Интерпрессньюс".ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Он отметил, что "Диалог Уордропа" был заморожен впервые после создания этого формата в 2014 году. Этот формат диалога был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля."Я ожидал, что мы вместе будем работать над устойчивостью Грузии и нашим общим благополучием, но за последний год правительство Грузии выбрало иной курс", - сказал Уорд.Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>По его словам, в первые же месяцы вступления в должность посла Великобритании в Грузии ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Мы были обеспокоены, когда парламент принял ограничивающий деятельность гражданского общества закон, несмотря на то, что увидел большое противостояние со стороны общества, и взял на себя обязательство не возвращать этот закон в повестку дня", - сказал Уорд.Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.При этом посол обвинил власти Грузии в распространении теорий заговора. Речь идет об утверждении, что существуют некие весомые силы за рубежом, т. н. "глобальная партия войны", которая, имея принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и ЕС, стремится втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Премьер Грузии ответил на ежедневные обвинения со стороны посольства США>>"Мы были разочарованы, когда лидеры "Грузинской мечты" начали вести пропаганду теорий заговора и выражать предположение, что западные партнеры копают под Грузию. Мы были шокированы, когда "Грузинская мечта" назвала запрет оппозиционных партий обещанием предвыборной программы", - сказал Уорд."Грузинская мечта" заявила, что в случае получения конституционного большинства в парламенте по итогам выборов, запустит правовой процесс, чтобы объявить неконституционными "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники за совершенные будучи во власти преступления.Посол выразил надежду, что после парламентских выборов 26 октября Грузия вернется на прозападный курс.ЕС приостановил встречи высокого уровня с властями Грузии – посол>>"После выборов, кто бы ни был в правительстве, мы надеемся, что увидим четкие доказательства возвращения на евроатлантический путь, чтобы восстановить доверие и вернуться к тесному партнерству", - заявил Уорд.Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.Власти говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, в мире, сша, великобритания, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, в мире, сша, великобритания, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Великобритания заморозила стратегический диалог с Грузией – посол
18:42 15.10.2024 (обновлено: 21:54 15.10.2024)
Британский посол заявил об "откате демократии в Грузии и антизападной риторике" грузинских властей
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны, сообщил телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на интервью британского посла Гарета Уорда агентству "Интерпрессньюс".
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
"Впервые за десять лет мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный высокого ранга "Диалог Уордропа" между министрами... Мы также отменили запланированные переговоры высокого уровня между штабами обороны и приостановили новую программу кибербезопасности", - сказал Уорд.
Он отметил, что "Диалог Уордропа" был заморожен впервые после создания этого формата в 2014 году.
Этот формат диалога был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.
"Я ожидал, что мы вместе будем работать над устойчивостью Грузии и нашим общим благополучием, но за последний год правительство Грузии выбрало иной курс", - сказал Уорд.
По его словам, в первые же месяцы вступления в должность посла Великобритании в Грузии ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.
"Мы были обеспокоены, когда парламент принял ограничивающий деятельность гражданского общества закон, несмотря на то, что увидел большое противостояние со стороны общества, и взял на себя обязательство не возвращать этот закон в повестку дня", - сказал Уорд.
Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
При этом посол обвинил власти Грузии в распространении теорий заговора.
Речь идет об утверждении, что существуют некие весомые силы за рубежом, т. н. "глобальная партия войны", которая, имея принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и ЕС, стремится втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
"Мы были разочарованы, когда лидеры "Грузинской мечты" начали вести пропаганду теорий заговора и выражать предположение, что западные партнеры копают под Грузию. Мы были шокированы, когда "Грузинская мечта" назвала запрет оппозиционных партий обещанием предвыборной программы", - сказал Уорд.
"Грузинская мечта" заявила, что в случае получения конституционного большинства в парламенте по итогам выборов, запустит правовой процесс, чтобы объявить неконституционными "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники за совершенные будучи во власти преступления.
Посол выразил надежду, что после парламентских выборов 26 октября Грузия вернется на прозападный курс.
"После выборов, кто бы ни был в правительстве, мы надеемся, что увидим четкие доказательства возвращения на евроатлантический путь, чтобы восстановить доверие и вернуться к тесному партнерству", - заявил Уорд.
Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.
Власти говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.
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