https://sputnik-georgia.ru/20241015/velikobritaniya-zamorozila-strategicheskiy-dialog-uordropa-s-gruziey---posol-290369870.html

Великобритания заморозила стратегический диалог с Грузией – посол

Великобритания заморозила стратегический диалог с Грузией – посол

Sputnik Грузия

Британский посол заявил об "откате демократии в Грузии и антизападной риторике" грузинских властей 15.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-15T18:42+0400

2024-10-15T18:42+0400

2024-10-15T21:54+0400

парламентские выборы

грузия

новости

в мире

сша

великобритания

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/0f/290369300_0:69:1999:1193_1920x0_80_0_0_4738284d4f62e5fff01d593bae2f0bc3.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны, сообщил телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на интервью британского посла Гарета Уорда агентству "Интерпрессньюс".ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Он отметил, что "Диалог Уордропа" был заморожен впервые после создания этого формата в 2014 году. Этот формат диалога был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля."Я ожидал, что мы вместе будем работать над устойчивостью Грузии и нашим общим благополучием, но за последний год правительство Грузии выбрало иной курс", - сказал Уорд.Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>По его словам, в первые же месяцы вступления в должность посла Великобритании в Грузии ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Мы были обеспокоены, когда парламент принял ограничивающий деятельность гражданского общества закон, несмотря на то, что увидел большое противостояние со стороны общества, и взял на себя обязательство не возвращать этот закон в повестку дня", - сказал Уорд.Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.При этом посол обвинил власти Грузии в распространении теорий заговора. Речь идет об утверждении, что существуют некие весомые силы за рубежом, т. н. "глобальная партия войны", которая, имея принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и ЕС, стремится втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Премьер Грузии ответил на ежедневные обвинения со стороны посольства США>>"Мы были разочарованы, когда лидеры "Грузинской мечты" начали вести пропаганду теорий заговора и выражать предположение, что западные партнеры копают под Грузию. Мы были шокированы, когда "Грузинская мечта" назвала запрет оппозиционных партий обещанием предвыборной программы", - сказал Уорд."Грузинская мечта" заявила, что в случае получения конституционного большинства в парламенте по итогам выборов, запустит правовой процесс, чтобы объявить неконституционными "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники за совершенные будучи во власти преступления.Посол выразил надежду, что после парламентских выборов 26 октября Грузия вернется на прозападный курс.ЕС приостановил встречи высокого уровня с властями Грузии – посол>>"После выборов, кто бы ни был в правительстве, мы надеемся, что увидим четкие доказательства возвращения на евроатлантический путь, чтобы восстановить доверие и вернуться к тесному партнерству", - заявил Уорд.Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими.Власти говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, в мире, сша, великобритания, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024