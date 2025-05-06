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80 лет Победы в Великой Отечественной войне
https://sputnik-georgia.ru/20250506/gruziya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne--glavnye-tsifry-293203511.html
Грузия во Второй мировой войне – главные цифры
Грузия во Второй мировой войне – главные цифры
Sputnik Грузия
Военнослужащие из Грузии в рядах советских войск внесли значительный вклад в победу над фашизмом во время Второй мировой войны. В честь 80-летия Великой Победы... 06.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-06T16:16+0400
2025-05-06T16:16+0400
80 лет победы в великой отечественной войне
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По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ.Каждый год 9 мая в Грузии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню победы над фашизмом. Ветераны, представители власти и жители страны традиционно собираются в столичном парке Киквидзе, где возлагают цветы к бюсту Мелитона Кантария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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инфографика, новости, грузия, общество, 9 мая, инфографика
инфографика, новости, грузия, общество, 9 мая, инфографика

Грузия во Второй мировой войне – главные цифры

16:16 06.05.2025
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Военнослужащие из Грузии в рядах советских войск внесли значительный вклад в победу над фашизмом во время Второй мировой войны. В честь 80-летия Великой Победы собрали всю информацию об участии Грузии в войне - в цифрах
Грузия во Второй мировой войне – главные цифры - Sputnik Грузия
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ.
Каждый год 9 мая в Грузии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню победы над фашизмом. Ветераны, представители власти и жители страны традиционно собираются в столичном парке Киквидзе, где возлагают цветы к бюсту Мелитона Кантария.
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