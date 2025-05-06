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Искусственный интеллект как угроза госбезопасности Грузии – что написано в отчете СГБ

Искусственный интеллект как угроза госбезопасности Грузии – что написано в отчете СГБ

Sputnik Грузия

СГБ внесла искусственный интеллект в число угроз, создающих новые вызовы перед государством 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T16:52+0400

2025-05-06T16:52+0400

2025-05-06T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии впервые причислила искусственный интеллект (ИИ) к инструментам гибридных угроз.При этом в отчете отмечено, что искусственный интеллект может стать мощным инструментом, оказывающим деструктивное влияние на страну. По мнению СГБ, ИИ может быть особенно эффективным для провоцирования политических и экономических кризисов, а также этнических и религиозных конфликтов в стране, распространения дезинформации и культивирования ложных ожиданий.Новые цели иностранных сил в Грузии – отчет СГБ >>По данным ведомства, в Грузии планировалось использование поддельных записей в качестве утечки из Службы государственной безопасности в целях его дискредитации и создания искусственного конфликта между ветвями власти.При этом СГБ отмечает, что в процессе так называемого обучения программ ИИ отдельными странами возможно внесение в них информации, основанной на сфальсифицированных фактах о Грузии, что в случае изучения данной темы сформирует у пользователей искаженное представление о стране. В СГБ также рассматривают ИИ как перспективный инструмент в руках специальных служб иностранных государств для осуществления кибератак против Грузии, что создает дополнительные вызовы для защиты государственных учреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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