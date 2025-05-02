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Новые цели иностранных сил в Грузии – отчет СГБ

Новые цели иностранных сил в Грузии – отчет СГБ

Sputnik Грузия

СГБ следила и за компаниями, которые осуществляют деятельность за рубежом и у которых есть связи с высокопоставленными чиновниками зарубежных стран 02.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-02T17:22+0400

2025-05-02T17:22+0400

2025-05-02T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Приоритетом спецслужб иностранных государств в 2024 году было оказание влияния на экономику и молодежь, говорится в отчете СГБ Грузии. СГБ Грузии представила парламенту отчет о своей работе в 2024 году. Наряду с традиционными аспектами безопасности, на этот раз в отчет попали и новые направления и угрозы для национальной безопасности. Экономика как объект По данным СГБ, заинтересованность в оказании экономического влияния активизировалась на фоне роста перспективы развития Среднего коридора. Ведомство полагает, что таким образом эти компании попытались бы требовать от властей принятия решения в их пользу. По данным СГБ, в 2024 году в рамках контрразведывательной деятельности на оперативный контроль были взята деятельность зарегистрированных за рубежом компаний и юридических лиц, основанных при помощи иностранного капитала, и их представителей с целью выявления их связей с иностранными спецслужбами. Также СГБ следила и за компаниями, которые осуществляют деятельность за рубежом и у которых есть связи с высокопоставленными чиновниками зарубежных стран. СГБ Грузии прямо заявила о попытке устроить "майдан" в стране в 2024 году >>"В процессе мониторинга было выявлено несколько компаний, основанных при помощи иностранного капитала, физическими и юридическими лицами, производимая продукция которых могла быть использована по двум предназначениям (военному и гражданскому). Также были установлены их деловые связи с правительственными и оборонными ведомствами зарубежных стран", – говорится в отчете. Молодежь как объект Еще одним новым направлением в отчете СГБ стала работа спецслужб зарубежных стран с целью оказания влияния на молодое поколение для формирования лояльного отношения к зарубежным странам и формирования поколения, близкого к их национальным и общественным ценностям. В частности, в регионах компактного проживания национальных и этнических меньшинств, по данным СГБ, были выявлены отдельные лица, которые осуществляли распространение антигрузинских настроений среди молодежи. Кроме того, ведомство отмечает, что в 2024 году осуществлялась дезинформационная и пропагандистская компания, целью которой была молодежь. Грузия – не Украина: почему в стране не повторится Майдан? >>В частности, были выявлены организации и СМИ, а также отдельные страницы в социальных сетях, с помощью которых происходило разжигания волны недовольства и общественного противостояния, в том числе между поколениями, и распространялась ложная или основанная на ложных фактах информация, а для этнических меньшинств – националистические заявления и антигрузинские нарративы. Кроме того, по утверждению СГБ, для формирования лояльного отношения к общественным и национальным ценностям зарубежных стран, при помощи спецслужб, государственные и неправительственные иностранные организации и фонды устраивали молодежные лагеря с обучающими программами. Часть организаций занималась подменой ценностей и оказанием влияния на молодых людей. Кроме того, отдельные образовательные организации в обход государства пытались установить связи с отдельными школами или вузами для осуществления совместной учебной или научной деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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