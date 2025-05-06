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"Рано узнала, что такое людские мучения" – воспоминания самого молодого ветерана Грузии
"Рано узнала, что такое людские мучения" – воспоминания самого молодого ветерана Грузии
Sputnik Грузия
Самый молодой ветеран Великой Отечественной войны Луиза Шмуняк в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия поделилась своими воспоминаниями о том, что происходило в... 06.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-06T15:59+0400
2025-05-06T15:59+0400
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"Я в 12 лет, маленькой девочкой, оказалась среди огромного количества раненых, тогда я и узнала, что такое людские мучения", – вспоминает Луиза Шмуняк.Ветеран рассказала, что ее мать работала в госпитале, поэтому ей пришлось помогать еще в совсем юном возрасте. Так, кочуя по различным полевым госпиталям, конец войны Шмуняк встретила в Польше, под Краковом.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, вов, истории ветеранов вов из грузии - видео, ветераны, видео
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"Рано узнала, что такое людские мучения" – воспоминания самого молодого ветерана Грузии
15:59 06.05.2025 (обновлено: 16:10 06.05.2025)
Самый молодой ветеран Великой Отечественной войны Луиза Шмуняк в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия поделилась своими воспоминаниями о том, что происходило в Сталинграде в 1942 году, когда она встретилась лицом к лицу с войной, будучи еще совсем маленькой девочкой
"Я в 12 лет, маленькой девочкой, оказалась среди огромного количества раненых, тогда я и узнала, что такое людские мучения", – вспоминает Луиза Шмуняк.
Ветеран рассказала, что ее мать работала в госпитале, поэтому ей пришлось помогать еще в совсем юном возрасте. Так, кочуя по различным полевым госпиталям, конец войны Шмуняк встретила в Польше, под Краковом.