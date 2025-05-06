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Разграблены и взорваны – несохранившиеся грузинские памятники ВОВ
Разграблены и взорваны – несохранившиеся грузинские памятники ВОВ
Sputnik Грузия
Не все грузинские памятники, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, сохранились по сей день – они сталкивались то с вандализмом, то с... 06.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-06T16:07+0400
2025-05-06T16:07+0400
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Подробнее о том, какие мемориалы не сохранились до наших дней – в видеорепортаже Sputnik Грузия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, вов, истории ветеранов вов из грузии - видео, ветераны, 9 мая, видео
Разграблены и взорваны – несохранившиеся грузинские памятники ВОВ
16:07 06.05.2025 (обновлено: 16:10 06.05.2025)
Не все грузинские памятники, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, сохранились по сей день – они сталкивались то с вандализмом, то с политическими репрессиями
Подробнее о том, какие мемориалы не сохранились до наших дней – в видеорепортаже Sputnik Грузия.