https://sputnik-georgia.ru/20250506/razgrableny-i-vzorvany--nesokhranivshiesya-gruzinskie-pamyatniki-vov-293202876.html

Разграблены и взорваны – несохранившиеся грузинские памятники ВОВ

Разграблены и взорваны – несохранившиеся грузинские памятники ВОВ

Sputnik Грузия

Не все грузинские памятники, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, сохранились по сей день – они сталкивались то с вандализмом, то с... 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T16:07+0400

2025-05-06T16:07+0400

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9 мая

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Подробнее о том, какие мемориалы не сохранились до наших дней – в видеорепортаже Sputnik Грузия.

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