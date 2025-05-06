https://sputnik-georgia.ru/20250506/vizit-glavy-minekonomiki-gruzii-v-armeniyu--osnovnye-temy-dlya-obsuzhdeniya-293208750.html

Визит главы Минэкономики Грузии в Армению – основные темы для обсуждения

Визит главы Минэкономики Грузии в Армению – основные темы для обсуждения

Sputnik Грузия

Сотрудничество Грузии и Армении носит комплексный характер и включает торговые отношения, отношения в сфере энергетики, транспорта, телекоммуникаций, туризма и... 06.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-06T20:31+0400

2025-05-06T20:31+0400

2025-05-06T20:31+0400

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леван давиташвили

грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Вопросы торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Арменией и их дальнейшего углубления стали главной темой встречи министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили и министр экономики Армении Геворга Папоян в Ереване. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Он отметил, что сотрудничество Грузии и Армении носит комплексный характер и включает торговые отношения, отношения в сфере энергетики, транспорта, телекоммуникаций, туризма и инвестиций. Руководители экономических ведомств двух стран на встрече предоставили друг другу информацию об основных экономических показателях и тенденциях в Грузии и Армении, а также о текущей деловой и инвестиционной среде. По словам Левана Давиташвили, в ходе беседы также были затронуты крупные региональные транспортные и инфраструктурные проекты и вопросы сотрудничества в этой сфере. По его оценке, особое значение имело подписание в 2024 году Декларации о стратегическом партнерстве, что еще больше повысило динамику сотрудничества двух стран. Кроме того, Леван Давиташвили получил исчерпывающую информацию от министра экономики Армении о перспективах деятельности грузинских компаний в Армении. Грузия и Армения На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Вопросы сотрудничества стали главной темой встречи президентов Грузии и Армении >>Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, армения, ереван, леван давиташвили, грузино-армянские отношения