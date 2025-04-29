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Вопросы сотрудничества стали главной темой встречи президентов Грузии и Армении
Вопросы сотрудничества стали главной темой встречи президентов Грузии и Армении
Sputnik Грузия
Президенты Грузии и Армении отметили важность регионального мира и стабильности 29.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-29T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Президенты Грузии и Армении Михаил Кавелашвили и Ваагн Хачатурян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами и перспективы его расширения на встрече в Ереване, сообщает администрация президента Грузии. Кавелашвили прибыл в Ереван 29 апреля. В рамках визита он также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II и министром образования, науки, культуры и спорта Жанной Андреасян.По данным администрации, президенты обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в различных направлениях. Также разговор коснулся текущих политических событий в Грузии и Армении и важности регионального мира и стабильности. Отношения Грузии с Арменией на историческом максимуме – посол>>По словам Михаила Кавелашвили, недавняя трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел Грузии, Армении и Азербайджана в Тбилиси еще раз ясно подтверждает готовность Грузии содействовать диалогу, миру и стабильности в регионе Южного Кавказа. Президент Грузии выразил надежду, что в будущем работа в данном формате между тремя странами продолжится. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Надеюсь на продолжение – министр Грузии о встрече представителей МИД Южного Кавказа>>Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, армения, михаил кавелашвили, никол пашинян, ереван, гарегин ii
грузия, новости, политика, армения, михаил кавелашвили, никол пашинян, ереван, гарегин ii
Вопросы сотрудничества стали главной темой встречи президентов Грузии и Армении
12:46 29.04.2025 (обновлено: 13:46 29.04.2025)
Президенты Грузии и Армении отметили важность регионального мира и стабильности
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Президенты Грузии и Армении Михаил Кавелашвили и Ваагн Хачатурян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между странами и перспективы его расширения на встрече в Ереване, сообщает администрация президента Грузии.
Кавелашвили прибыл в Ереван 29 апреля. В рамках визита он также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II и министром образования, науки, культуры и спорта Жанной Андреасян.
По данным администрации, президенты обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в различных направлениях. Также разговор коснулся текущих политических событий в Грузии и Армении и важности регионального мира и стабильности.
По словам Михаила Кавелашвили, недавняя трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел Грузии, Армении и Азербайджана в Тбилиси еще раз ясно подтверждает готовность Грузии содействовать диалогу, миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.
Президент Грузии выразил надежду, что в будущем работа в данном формате между тремя странами продолжится.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года.
В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.
В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.