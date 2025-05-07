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MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе
MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе
Sputnik Грузия
У нас все еще есть оптимистичные ожидания, что администрация Трампа победит "глубинное государство, заявил грузинский премьер 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T18:28+0400
2025-05-07T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. MEGOBARI Act от от начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и избранной грузинским народом власти, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Законопроект MEGOBARI Act, одобренный палатой представителей США, предусматривает санкции против представителей грузинской власти. В оппозиции считают это поддержкой проевропейских устремлений Тбилиси. В "Грузинской мечте" инициативу называют недружественной и надеются, что президент Дональд Трамп не подпишет документ. "Как можно называть "дружественным актом" акт, который от начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и избранной грузинским народом власти? Это враждебный акт", - сказал Кобахидзе. По его словам, то, что акт был принят, означает, что "глубинное государство" (Deep State) побеждает. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Что такое MEGOBARI Act MEGOBARI Act — с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. MEGOBARI Act противоречит интересам Грузии и США – министр&gt;&gt;&gt;Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. В списке лиц, против которых могут ввести санкции, сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, члены правительства, президент Нацбанка Грузии, генпрокурор, глава ЦИК Грузии, депутаты парламента, судьи, чиновники МВД, а также основатели и руководители проправительственных СМИ и руководители Общественного вещателя Грузии. Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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дональд трамп, ираклий кобахидзе, китай, тбилиси, сша, грузия, новости, политика
дональд трамп, ираклий кобахидзе, китай, тбилиси, сша, грузия, новости, политика

MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе

18:28 07.05.2025 (обновлено: 18:30 07.05.2025)
© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKIФлаг США
Флаг США - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2025
© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKI
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У нас все еще есть оптимистичные ожидания, что администрация Трампа победит "глубинное государство, заявил грузинский премьер
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. MEGOBARI Act от от начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и избранной грузинским народом власти, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Законопроект MEGOBARI Act, одобренный палатой представителей США, предусматривает санкции против представителей грузинской власти. В оппозиции считают это поддержкой проевропейских устремлений Тбилиси. В "Грузинской мечте" инициативу называют недружественной и надеются, что президент Дональд Трамп не подпишет документ.
"Как можно называть "дружественным актом" акт, который от начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и избранной грузинским народом власти? Это враждебный акт", - сказал Кобахидзе.
По его словам, то, что акт был принят, означает, что "глубинное государство" (Deep State) побеждает.

"Когда принимается такое решение, это означает, что в тот конкретный момент "глубинное государство" одержало победу над администрацией Трампа. Это мы увидели пару дней назад. У нас все еще есть оптимистичные ожидания, что администрация Трампа победит "глубинное государство". Если это произойдет, в этом случае наладятся отношения между Грузией и США", - отметил Кобахидзе.

Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.

Что такое MEGOBARI Act

MEGOBARI Act — с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг".
В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей.
MEGOBARI Act противоречит интересам Грузии и США – министр>>>
Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии.
В списке лиц, против которых могут ввести санкции, сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, члены правительства, президент Нацбанка Грузии, генпрокурор, глава ЦИК Грузии, депутаты парламента, судьи, чиновники МВД, а также основатели и руководители проправительственных СМИ и руководители Общественного вещателя Грузии.
Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.
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