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MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе

MEGOBARI Act пронизан враждебным отношением к Грузии – Кобахидзе

Sputnik Грузия

У нас все еще есть оптимистичные ожидания, что администрация Трампа победит "глубинное государство, заявил грузинский премьер 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T18:28+0400

2025-05-07T18:28+0400

2025-05-07T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. MEGOBARI Act от от начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и избранной грузинским народом власти, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Законопроект MEGOBARI Act, одобренный палатой представителей США, предусматривает санкции против представителей грузинской власти. В оппозиции считают это поддержкой проевропейских устремлений Тбилиси. В "Грузинской мечте" инициативу называют недружественной и надеются, что президент Дональд Трамп не подпишет документ. "Как можно называть "дружественным актом" акт, который от начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и избранной грузинским народом власти? Это враждебный акт", - сказал Кобахидзе. По его словам, то, что акт был принят, означает, что "глубинное государство" (Deep State) побеждает. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Что такое MEGOBARI Act MEGOBARI Act — с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". В законопроекте MEGOBARI говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. MEGOBARI Act противоречит интересам Грузии и США – министр>>>Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. В списке лиц, против которых могут ввести санкции, сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, члены правительства, президент Нацбанка Грузии, генпрокурор, глава ЦИК Грузии, депутаты парламента, судьи, чиновники МВД, а также основатели и руководители проправительственных СМИ и руководители Общественного вещателя Грузии. Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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