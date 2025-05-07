https://sputnik-georgia.ru/20250507/megobari-act-protivorechit-interesam-gruzii-i-ssha--ministr-293215830.html
MEGOBARI Act противоречит интересам Грузии и США – министр
MEGOBARI Act противоречит интересам Грузии и США – министр
Sputnik Грузия
Михаил Сарджвеладзе воспринимает законопроект, как спасательный круг для грузинской оппозиции 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T16:52+0400
2025-05-07T16:52+0400
2025-05-07T16:52+0400
грузия
новости
политика
сша
тбилиси
китай
дональд трамп
единое национальное движение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1a/250709150_0:104:1992:1225_1920x0_80_0_0_d75320ec95cf721e723a68e42f737978.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Законопроект MEGOBARI Act – это недружественный акт, который не отвечает интересам ни Грузии, ни Соединенных Штатов Америки, а служит лишь политическим целям грузинской оппозиции, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе. Законопроект MEGOBARI Act, одобренный палатой представителей США, предусматривает санкции против представителей грузинской власти. В оппозиции считают это поддержкой проевропейских устремлений Тбилиси. В "Грузинской мечте" инициативу называют недружественной и надеются, что президент Дональд Трамп не подпишет документ. Это не является ни дружественным шагом, ни ориентированным на помощь интересам Грузии или США, отметил министр. По словам министра, к сожалению, нередко случаются ситуации, когда в результате искусственно созданного ажиотажа формируется искаженное восприятие определенных событий или структур, что, по мнению Сарджвеладзе, может серьезно затруднить процесс нормализации отношений между двумя странами. "Коллективным "Нацдвижением", "радикальной оппозицией", а также "локальной партией войны" в "Грузинской мечте" называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Министр присоединился к числу тех, кто считает, что после прохождения определенных процедур, акт все же не обретет юридической силы как законодательный документ, способный нанести ущерб грузино-американским отношениям. Сарджвеладзе подытожил, что единственным логическим объяснением продвижения этого сомнительного акта может быть лишь попытка спасения находящейся в кризисе грузинской оппозиции.Что такое MEGOBARI Act MEGOBARI Act - с английского переводится как закон "О мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости". Аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". Премьер Грузии поздравил Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии>>В законопроекте говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
тбилиси
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1a/250709150_111:0:1882:1328_1920x0_80_0_0_9f82ec37d91425cd8ee134eb84526d01.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, сша, тбилиси, китай, дональд трамп, единое национальное движение
грузия, новости, политика, сша, тбилиси, китай, дональд трамп, единое национальное движение
MEGOBARI Act противоречит интересам Грузии и США – министр
Михаил Сарджвеладзе воспринимает законопроект, как спасательный круг для грузинской оппозиции
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Законопроект MEGOBARI Act – это недружественный акт, который не отвечает интересам ни Грузии, ни Соединенных Штатов Америки, а служит лишь политическим целям грузинской оппозиции, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе.
Законопроект MEGOBARI Act, одобренный палатой представителей США, предусматривает санкции против представителей грузинской власти. В оппозиции считают это поддержкой проевропейских устремлений Тбилиси. В "Грузинской мечте" инициативу называют недружественной и надеются, что президент Дональд Трамп не подпишет документ.
"Этот акт можно назвать как угодно, кроме дружеского, несмотря на аббревиатуру и попытки завоевать определенную репутацию, чтобы придать ему позитивную коннотацию, тогда как на самом деле это однозначно недружественный акт", – заявил Сарджвеладзе.
Это не является ни дружественным шагом, ни ориентированным на помощь интересам Грузии или США, отметил министр.
"Я не вижу в нем потенциала для удовлетворения реальных интересов ни Америки, ни Грузии. Единственные, для кого это может быть в какой-то степени полезно или создавать такое впечатление, – это грузинская оппозиция. У этого акта нет другой функции", – отметил Сарджвеладзе.
По словам министра, к сожалению, нередко случаются ситуации, когда в результате искусственно созданного ажиотажа формируется искаженное восприятие определенных событий или структур, что, по мнению Сарджвеладзе, может серьезно затруднить процесс нормализации отношений между двумя странами.
"Я говорил об этом и раньше и повторю снова. К сожалению, сегодня немало людей, которые считают своей задачей нанести как можно больший ущерб интересам Грузии и грузино-американским отношениям. Это делается с целью удовлетворения узкопартийных интересов, в данном случае коллективного "Нацдвижения", – заявил Сарджвеладзе.
"Коллективным "Нацдвижением", "радикальной оппозицией", а также "локальной партией войны" в "Грузинской мечте" называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Министр присоединился к числу тех, кто считает, что после прохождения определенных процедур, акт все же не обретет юридической силы как законодательный документ, способный нанести ущерб грузино-американским отношениям.
Сарджвеладзе подытожил, что единственным логическим объяснением продвижения этого сомнительного акта может быть лишь попытка спасения находящейся в кризисе грузинской оппозиции.
MEGOBARI Act - с английского переводится как закон "О мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости". Аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг".
В законопроекте говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей.
Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии.
Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.