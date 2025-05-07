https://sputnik-georgia.ru/20250507/megobari-act-protivorechit-interesam-gruzii-i-ssha--ministr-293215830.html

MEGOBARI Act противоречит интересам Грузии и США – министр

MEGOBARI Act противоречит интересам Грузии и США – министр

Sputnik Грузия

Михаил Сарджвеладзе воспринимает законопроект, как спасательный круг для грузинской оппозиции 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T16:52+0400

2025-05-07T16:52+0400

2025-05-07T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Законопроект MEGOBARI Act – это недружественный акт, который не отвечает интересам ни Грузии, ни Соединенных Штатов Америки, а служит лишь политическим целям грузинской оппозиции, заявил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе. Законопроект MEGOBARI Act, одобренный палатой представителей США, предусматривает санкции против представителей грузинской власти. В оппозиции считают это поддержкой проевропейских устремлений Тбилиси. В "Грузинской мечте" инициативу называют недружественной и надеются, что президент Дональд Трамп не подпишет документ. Это не является ни дружественным шагом, ни ориентированным на помощь интересам Грузии или США, отметил министр. По словам министра, к сожалению, нередко случаются ситуации, когда в результате искусственно созданного ажиотажа формируется искаженное восприятие определенных событий или структур, что, по мнению Сарджвеладзе, может серьезно затруднить процесс нормализации отношений между двумя странами. "Коллективным "Нацдвижением", "радикальной оппозицией", а также "локальной партией войны" в "Грузинской мечте" называют бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Министр присоединился к числу тех, кто считает, что после прохождения определенных процедур, акт все же не обретет юридической силы как законодательный документ, способный нанести ущерб грузино-американским отношениям. Сарджвеладзе подытожил, что единственным логическим объяснением продвижения этого сомнительного акта может быть лишь попытка спасения находящейся в кризисе грузинской оппозиции.Что такое MEGOBARI Act MEGOBARI Act - с английского переводится как закон "О мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости". Аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг". Премьер Грузии поздравил Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии>>В законопроекте говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ – приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии и при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об "иноагентах" грузинских политиков и членов из семей. Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой внесен и в Сенат США. Он предусматривает как санкции в отношении представителей властей, ответственных за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, китай, дональд трамп, единое национальное движение