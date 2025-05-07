https://sputnik-georgia.ru/20250507/premer-gruzii-pozdravil-fridrikha-mertsa-s-izbraniem-kantslerom-germanii-293213082.html

Премьер Грузии поздравил Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии

Премьер Грузии поздравил Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе выразил надежду на улучшение отношений, которые были сильно подпорчены политикой администрации Олафа Шольца 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T12:52+0400

2025-05-07T12:52+0400

2025-05-07T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Фридриха Мерца с избранием на пост канцлера Германии, выразив надежду на дальнейшее укрепление грузино-немецкого партнерства и развитие двустороннего сотрудничества. Во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером. В тот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) новым канцлером ФРГ. Глава грузинского правительства выразил надежду, что в период руководства Мерца партнерство между двумя странами укрепится. Партнерство Грузии с рядом западных стран, в том числе и с Германией, начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Грузия и ГерманияЕще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса Евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Что дозволено во Франции, осуждается в Грузии! Депутат уличила Запад в предвзятости>>Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути Евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря. 31 декабря 2024 года, МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии.В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, германия, тбилиси, ираклий кобахидзе, франк-вальтер штайнмайер, политика