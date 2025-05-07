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Сколько иностранцев выдворили из Грузии в апреле – данные МВД

Сколько иностранцев выдворили из Грузии в апреле – данные МВД

Sputnik Грузия

Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T11:48+0400

2025-05-07T11:48+0400

2025-05-07T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в апреле 2025 года выдворил из страны 96 граждан иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства. Часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. В частности, из Грузии были выдворены граждане Китая, Бангладеш, Индии, Иордании, России, Турции, Ирана, Израиля, Таджикистана, Нигерии, Непала, Пакистана, Туркменистана, Египта, Кореи, Филиппин, Шри-Ланки, Ливана, Саудовской Аравии, Азербайджана, Словакии и Казахстана. В марте из Грузии выдворили 97 граждан. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов государственного бюджета Грузии. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, миграция, мигранты, мвд грузии, депортация