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Сколько иностранцев выдворили из Грузии в апреле – данные МВД
Сколько иностранцев выдворили из Грузии в апреле – данные МВД
Sputnik Грузия
Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T11:48+0400
2025-05-07T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в апреле 2025 года выдворил из страны 96 граждан иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства. Часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны. В частности, из Грузии были выдворены граждане Китая, Бангладеш, Индии, Иордании, России, Турции, Ирана, Израиля, Таджикистана, Нигерии, Непала, Пакистана, Туркменистана, Египта, Кореи, Филиппин, Шри-Ланки, Ливана, Саудовской Аравии, Азербайджана, Словакии и Казахстана. В марте из Грузии выдворили 97 граждан. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов государственного бюджета Грузии. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, миграция, мигранты, мвд грузии, депортация
грузия, новости, общество, миграция, мигранты, мвд грузии, депортация
Сколько иностранцев выдворили из Грузии в апреле – данные МВД
Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в апреле 2025 года выдворил из страны 96 граждан иностранных государств на основании закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", говорится в сообщении на сайте ведомства.
Часть иностранцев покинула Грузию добровольно, другие были принудительно выдворены из страны.
В частности, из Грузии были выдворены граждане Китая, Бангладеш, Индии, Иордании, России, Турции, Ирана, Израиля, Таджикистана, Нигерии, Непала, Пакистана, Туркменистана, Египта, Кореи, Филиппин, Шри-Ланки, Ливана, Саудовской Аравии, Азербайджана, Словакии и Казахстана.
В марте из Грузии выдворили 97 граждан.
Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае нарушения ими систематически законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления.
Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов государственного бюджета Грузии.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф.
Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.
Иностранцы могут быть выдворены:
в страну их гражданства или в государство, на проживание в котором у них есть законное право;
в государство, из которого они въехали в Грузию;
в любое государство, с которым Грузией заключен договор о реадмиссии или другой соответствующий двусторонний договор, или в любое государство, изъявившее согласие принять их.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии.
Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.