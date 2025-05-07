https://sputnik-georgia.ru/20250507/vybory-2025-v-gruzii-gruzinskaya-mechta-gotovitsya-k-predvybornoy-kampanii-293233432.html

Выборы 2025 в Грузии: "Грузинская мечта" готовится к предвыборной кампании

Выборы 2025 в Грузии: "Грузинская мечта" готовится к предвыборной кампании

Sputnik Грузия

По словам Кобахидзе, он уверен в победе своей партии во всех 64 районах 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T15:18+0400

2025-05-07T15:18+0400

2025-05-07T16:06+0400

выборы

местные выборы

местные выборы

выборы в местные органы власти в грузии

тбилиси

кутаиси

батуми

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

новый политический центр – гирчи

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в ближайшие несколько недель объявит о начале предвыборной кампании перед выборами в органы местной власти, заявил новоизбранный председатель партии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах 4 октября 2025 года. Официальная предвыборная кампания стартует за 60 дней до дня голосования. "Мы уже начали подготовку к выборам и через несколько недель официально откроем предвыборную кампанию. Партия будет полностью мобилизована к 10-й юбилейной победе, и эта победа будет еще одним важным шагом к более сильной, более распрямившейся и более развитой Грузии", – сказал Кобахидзе. Новым председателем правящей партии "Грузинская мечта" стал Ираклий Кобахидзе>>>Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года, уже осенью 2012 года партия выиграла парламентские выборы и с тех пор сохраняет власть в стране. По словам Кобахидзе, он уверен в победе своей партии во всех 64 районах. Кроме того, новый председатель назвал приоритеты государственной политики партии: укрепление демократических систем и верховенства закона, усиление независимости и безопасности страны, развитие экономики, укрепление внешних политических позиций и вступление Грузии в ЕС. Однако при этом он отметил, что помимо государственных целей, у партии есть и две национальные задачи: благополучие населения и объединение Грузии. Назван обновленный состав политического совета "Грузинской мечты" >>>При этом председатель партии подчеркнул, что под объединением Грузии он подразумевает не только объединение территорий страны, но и объединение общества. "Мы видим, как грузинам извне пытаются навязать ненависть друг к другу, посеять ненависть ко всему грузинскому – в том числе к грузинскому государству и нашей матери-церкви. После отстранения радикалов от грузинской политики, что произойдет очень скоро, мы обязательно победим ненависть, вернем заблудших сограждан и объединим наше общество. Это наша национальная задача", - сказал Кобахидзе. Выборы На сегодняшний день неизвестно, примет ли оппозиция участие в местных выборах. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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