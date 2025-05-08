Памятники героям ВОВ в Грузии: история, которую нужно помнить – фото
Традиционным местом празднования Дня Победы над фашизмом всегда был парк Ваке.
Традиционным местом празднования Дня Победы над фашизмом всегда был парк Ваке.
Ранее парк так и назывался – Парк Победы. Он был построен в 1946 году на территории бывшего пустыря.
Ранее парк так и назывался – Парк Победы. Он был построен в 1946 году на территории бывшего пустыря.
Вечный огонь у памятника Неизвестному Солдату горел десятки лет, но в настоящее время он отключен.
Вечный огонь у памятника Неизвестному Солдату горел десятки лет, но в настоящее время он отключен.
В течение последних лет в парке велась реконструкция.
В течение последних лет в парке велась реконструкция.
Масштабные ремонтные работы давно завершены. Но территория у статуи Победы, вокруг Вечного огня и памятника Неизвестному Солдату до сих пор не благоустроена.
Масштабные ремонтные работы давно завершены. Но территория у статуи Победы, вокруг Вечного огня и памятника Неизвестному Солдату до сих пор не благоустроена.
Пока неизвестно, какая судьба ждет этот исторический памятник, вокруг которого, собственно, и зародился парк.
Пока неизвестно, какая судьба ждет этот исторический памятник, вокруг которого, собственно, и зародился парк.
Еще один мемориал погибшим в Великой Отечественной войне расположен на Кукийском кладбище в Тбилиси.
Еще один мемориал погибшим в Великой Отечественной войне расположен на Кукийском кладбище в Тбилиси.
На этом кладбище похоронены тысячи человек, скончавшихся в госпиталях Грузии от полученных на фронтах ран в борьбе с фашизмом.
На этом кладбище похоронены тысячи человек, скончавшихся в госпиталях Грузии от полученных на фронтах ран в борьбе с фашизмом.
Каждый год на Кукийское кладбище к мемориалу героям ВОВ приходят почтить память жители Грузии.
Каждый год на Кукийское кладбище к мемориалу героям ВОВ приходят почтить память жители Грузии.
А на востоке Грузии, в поселке Гурджаани (регион Кахети) расположен огромный комплекс – памятник "Отец солдата".
А на востоке Грузии, в поселке Гурджаани (регион Кахети) расположен огромный комплекс – памятник "Отец солдата".
Герой одноименного фильма – Георгий Махарашвили, которому поставлен этот памятник, был родом из этой деревни.
Герой одноименного фильма – Георгий Махарашвили, которому поставлен этот памятник, был родом из этой деревни.
Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне есть и в селе Патардзеули на востоке Грузии.
Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне есть и в селе Патардзеули на востоке Грузии.
На памятнике выгравированы слова "Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей родины!" с подписью "И. В. Сталин".
На памятнике выгравированы слова "Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей родины!" с подписью "И. В. Сталин".
Тут же неподалеку построена "Обитель героев" архитектора С. И. Ревишвили. Мемориал соорудили односельчане погибших на войне в 1941-1945 гг.
Тут же неподалеку построена "Обитель героев" архитектора С. И. Ревишвили. Мемориал соорудили односельчане погибших на войне в 1941-1945 гг.
Еще один мемориал расположен в Батуми – это памятник Анатолию Качарава. В 1942 году советский ледокол-пароход "Александр Сибиряков" под командованием Качарава вступил в неравный бой с германским тяжелым крейсером "Адмирал Шеер".
Еще один мемориал расположен в Батуми – это памятник Анатолию Качарава. В 1942 году советский ледокол-пароход "Александр Сибиряков" под командованием Качарава вступил в неравный бой с германским тяжелым крейсером "Адмирал Шеер".
Память о героях ВОВ хранится и в высокогорной Аджарии. Это Кедский район, село Цхмориси.
Память о героях ВОВ хранится и в высокогорной Аджарии. Это Кедский район, село Цхмориси.
Памятник героям ВОВ в селе Махунцети Кедского района. Тут помнят и чтят память павших героев.
Памятник героям ВОВ в селе Махунцети Кедского района. Тут помнят и чтят память павших героев.
Эти молодые светлые лица, их имена, дни рождения и смерти знает каждый житель деревни.
Эти молодые светлые лица, их имена, дни рождения и смерти знает каждый житель деревни.