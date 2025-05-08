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Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке - Sputnik Грузия, 1920
80 лет Победы в Великой Отечественной войне
https://sputnik-georgia.ru/20250508/293258646.html
Памятники героям ВОВ в Грузии: история, которую нужно помнить – фото
Памятники героям ВОВ в Грузии: история, которую нужно помнить – фото
Sputnik Грузия
В Грузии до нашего времени сохранились не все памятники героям Великой Отечественной войны. Где-то они были демонтированы или уничтожены. Смотрите в фотоленте... 08.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-08T23:01+0400
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Грузия внесла огромный вклад в Великую Победу. Около 700 тысяч жителей республики отправились на фронт и более 300 тысяч из них погибли. Десятки генералов-грузин командовали различными подразделениями, 280 тысяч жителей Грузии были награждены боевыми наградами, а 167 человек заслужили звание Героев Советского Союза.
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фото, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, вов, истории ветеранов вов из грузии - видео, 9 мая, день победы
фото, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, вов, истории ветеранов вов из грузии - видео, 9 мая, день победы

Памятники героям ВОВ в Грузии: история, которую нужно помнить – фото

23:01 08.05.2025 (обновлено: 23:33 08.05.2025)
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В Грузии до нашего времени сохранились не все памятники героям Великой Отечественной войны. Где-то они были демонтированы или уничтожены. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки некоторых мемориалов и обелисков, которые можно увидеть и сегодня
Грузия внесла огромный вклад в Великую Победу. Около 700 тысяч жителей республики отправились на фронт и более 300 тысяч из них погибли. Десятки генералов-грузин командовали различными подразделениями, 280 тысяч жителей Грузии были награждены боевыми наградами, а 167 человек заслужили звание Героев Советского Союза.
© photo: Sputnik / Stringer

Традиционным местом празднования Дня Победы над фашизмом всегда был парк Ваке.

Традиционным местом празднования Дня Победы над фашизмом всегда был парк Ваке. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

Традиционным местом празднования Дня Победы над фашизмом всегда был парк Ваке.

© photo: Sputnik / Stringer

Ранее парк так и назывался – Парк Победы. Он был построен в 1946 году на территории бывшего пустыря.

Ранее парк так и назывался – Парк Победы. Он был построен в 1946 году на территории бывшего пустыря. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

Ранее парк так и назывался – Парк Победы. Он был построен в 1946 году на территории бывшего пустыря.

© photo: Sputnik / Stringer

Вечный огонь у памятника Неизвестному Солдату горел десятки лет, но в настоящее время он отключен.

Вечный огонь у памятника Неизвестному Солдату горел десятки лет, но в настоящее время он отключен. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

Вечный огонь у памятника Неизвестному Солдату горел десятки лет, но в настоящее время он отключен.

© photo: Sputnik / Stringer

В течение последних лет в парке велась реконструкция.

В течение последних лет в парке велась реконструкция. - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

В течение последних лет в парке велась реконструкция.

© photo: Sputnik / Stringer

Масштабные ремонтные работы давно завершены. Но территория у статуи Победы, вокруг Вечного огня и памятника Неизвестному Солдату до сих пор не благоустроена.

Масштабные ремонтные работы давно завершены. Но территория у статуи Победы, вокруг Вечного огня и памятника Неизвестному Солдату до сих пор не благоустроена. - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

Масштабные ремонтные работы давно завершены. Но территория у статуи Победы, вокруг Вечного огня и памятника Неизвестному Солдату до сих пор не благоустроена.

© photo: Sputnik / Stringer

Пока неизвестно, какая судьба ждет этот исторический памятник, вокруг которого, собственно, и зародился парк.

Пока неизвестно, какая судьба ждет этот исторический памятник, вокруг которого, собственно, и зародился парк. - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

Пока неизвестно, какая судьба ждет этот исторический памятник, вокруг которого, собственно, и зародился парк.

© photo: Sputnik / Stringer

Еще один мемориал погибшим в Великой Отечественной войне расположен на Кукийском кладбище в Тбилиси.

Еще один мемориал погибшим в Великой Отечественной войне расположен на Кукийском кладбище в Тбилиси. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

Еще один мемориал погибшим в Великой Отечественной войне расположен на Кукийском кладбище в Тбилиси.

© photo: Sputnik

На этом кладбище похоронены тысячи человек, скончавшихся в госпиталях Грузии от полученных на фронтах ран в борьбе с фашизмом.

На этом кладбище похоронены тысячи человек, скончавшихся в госпиталях Грузии от полученных на фронтах ран в борьбе с фашизмом. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik

На этом кладбище похоронены тысячи человек, скончавшихся в госпиталях Грузии от полученных на фронтах ран в борьбе с фашизмом.

© photo: Sputnik / Stringer

Каждый год на Кукийское кладбище к мемориалу героям ВОВ приходят почтить память жители Грузии.

Каждый год на Кукийское кладбище к мемориалу героям ВОВ приходят почтить память жители Грузии. - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

Каждый год на Кукийское кладбище к мемориалу героям ВОВ приходят почтить память жители Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

А на востоке Грузии, в поселке Гурджаани (регион Кахети) расположен огромный комплекс – памятник "Отец солдата".

А на востоке Грузии, в поселке Гурджаани (регион Кахети) расположен огромный комплекс – памятник &quot;Отец солдата&quot;. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

А на востоке Грузии, в поселке Гурджаани (регион Кахети) расположен огромный комплекс – памятник "Отец солдата".

© photo: Sputnik / Stringer

Герой одноименного фильма – Георгий Махарашвили, которому поставлен этот памятник, был родом из этой деревни.

Герой одноименного фильма – Георгий Махарашвили, которому поставлен этот памятник, был родом из этой деревни. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Герой одноименного фильма – Георгий Махарашвили, которому поставлен этот памятник, был родом из этой деревни.

© photo: Sputnik / Stringer

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне есть и в селе Патардзеули на востоке Грузии.

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне есть и в селе Патардзеули на востоке Грузии. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне есть и в селе Патардзеули на востоке Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

На памятнике выгравированы слова "Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей родины!" с подписью "И. В. Сталин".

На памятнике выгравированы слова &quot;Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей родины!&quot; с подписью &quot;И. В. Сталин&quot;. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

На памятнике выгравированы слова "Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей родины!" с подписью "И. В. Сталин".

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же неподалеку построена "Обитель героев" архитектора С. И. Ревишвили. Мемориал соорудили односельчане погибших на войне в 1941-1945 гг.

Тут же неподалеку построена &quot;Обитель героев&quot; архитектора С. И. Ревишвили. Мемориал соорудили односельчане погибших на войне в 1941-1945 гг. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же неподалеку построена "Обитель героев" архитектора С. И. Ревишвили. Мемориал соорудили односельчане погибших на войне в 1941-1945 гг.

© photo: Sputnik / Stringer

Еще один мемориал расположен в Батуми – это памятник Анатолию Качарава. В 1942 году советский ледокол-пароход "Александр Сибиряков" под командованием Качарава вступил в неравный бой с германским тяжелым крейсером "Адмирал Шеер".

Еще один мемориал расположен в Батуми – это памятник Анатолию Качарава. В 1942 году советский ледокол-пароход &quot;Александр Сибиряков&quot; под командованием Качарава вступил в неравный бой с германским тяжелым крейсером &quot;Адмирал Шеер&quot;. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Еще один мемориал расположен в Батуми – это памятник Анатолию Качарава. В 1942 году советский ледокол-пароход "Александр Сибиряков" под командованием Качарава вступил в неравный бой с германским тяжелым крейсером "Адмирал Шеер".

© photo: Sputnik / Stringer

Память о героях ВОВ хранится и в высокогорной Аджарии. Это Кедский район, село Цхмориси.

Память о героях ВОВ хранится и в высокогорной Аджарии. Это Кедский район, село Цхмориси. - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

Память о героях ВОВ хранится и в высокогорной Аджарии. Это Кедский район, село Цхмориси.

© photo: Sputnik / Stringer

Памятник героям ВОВ в селе Махунцети Кедского района. Тут помнят и чтят память павших героев.

Памятник героям ВОВ в селе Махунцети Кедского района. Тут помнят и чтят память павших героев. - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

Памятник героям ВОВ в селе Махунцети Кедского района. Тут помнят и чтят память павших героев.

© photo: Sputnik / Stringer

Эти молодые светлые лица, их имена, дни рождения и смерти знает каждый житель деревни.

Эти молодые светлые лица, их имена, дни рождения и смерти знает каждый житель деревни. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Эти молодые светлые лица, их имена, дни рождения и смерти знает каждый житель деревни.

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