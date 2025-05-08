https://sputnik-georgia.ru/20250508/293258646.html

Памятники героям ВОВ в Грузии: история, которую нужно помнить – фото

Памятники героям ВОВ в Грузии: история, которую нужно помнить – фото

Sputnik Грузия

В Грузии до нашего времени сохранились не все памятники героям Великой Отечественной войны. Где-то они были демонтированы или уничтожены. Смотрите в фотоленте... 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T23:01+0400

2025-05-08T23:01+0400

2025-05-08T23:33+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

вов

истории ветеранов вов из грузии - видео

9 мая

день победы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/08/293263528_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_65260aabc1bf9ade6328f1bb6b1415e2.jpg

Грузия внесла огромный вклад в Великую Победу. Около 700 тысяч жителей республики отправились на фронт и более 300 тысяч из них погибли. Десятки генералов-грузин командовали различными подразделениями, 280 тысяч жителей Грузии были награждены боевыми наградами, а 167 человек заслужили звание Героев Советского Союза.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, вов, истории ветеранов вов из грузии - видео, 9 мая, день победы