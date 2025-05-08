https://sputnik-georgia.ru/20250508/bezopasnost-za-chuzhoy-schet--spiker-parlamenta-gruzii-o-politike-baltiyskikh-stran-293252327.html

Безопасность за чужой счет – спикер парламента Грузии о политике Балтийских стран

Безопасность за чужой счет – спикер парламента Грузии о политике Балтийских стран

Sputnik Грузия

Шалва Папуашвили надеется, что избиратели в Балтийских странах осознают ошибочность проводимой их элитами антигрузинской политики 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T15:52+0400

2025-05-08T15:52+0400

2025-05-08T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Затягивание конфликта на Украине выгодно Балтийским странам, которые заботятся о своей безопасности и интересах за счет других, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Папуашвили прокомментировал заявление директора Службы военной разведки и безопасности Латвии Индулиса Крекиса, в котором тот заявил, что у границ Латвии будет сравнительно спокойно, пока на Украине продолжается конфликт. Глава грузинского парламента также напомнил о призыве президента Латвии Эдгар Ринкевича ввести санкции против России. И этот призыв к эскалации с Россией, по словам Папуашвили, прозвучал на том фоне, когда у Грузии есть территориальные проблемы, а сама Латвия находится под зонтом безопасности НАТО. Он также выразил надежду, что в странах Балтии общество проснется и осознает ошибочность политики, которую проводят их элиты, в том числе против дружественных стран, особенно против Грузии. Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов.Эстония, Латвия и Литва в начале марта этого года вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии.Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. "Грузинская мечта" готова к победе на выборах, а оппозиция боится фиаско – Цилосани>>Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, латвия, украина, сша, шалва папуашвили, мака бочоришвили, бидзина иванишвили, нато, европа, санкции