https://sputnik-georgia.ru/20250508/gruzinskaya-mechta-gotova-k-pobede-na-vyborakh-a-oppozitsiya-boitsya-fiasko--tsilosani-293248153.html

"Грузинская мечта" готова к победе на выборах, а оппозиция боится фиаско – Цилосани

"Грузинская мечта" готова к победе на выборах, а оппозиция боится фиаско – Цилосани

Sputnik Грузия

Вице-спикер парламента не сомневается в доминировании своей партии, а в нежелании оппозиции участвовать в выборах рассмотрела страх поражения 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T12:52+0400

2025-05-08T12:52+0400

2025-05-08T12:52+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

новый политический центр – гирчи

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" уверена в своей безусловной победе на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, в то время как оппозиция избегает участия, опасаясь поражения, заявила вице-спикер парламента Грузии, одна из лидеров "Грузинской мечты" Нино Цилосани. Новоизбранный председатель "Грузинской мечты", премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что правящая команда начала подготовку к выборам, и партия полностью будет мобилизована к 10-й юбилейной победе. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах 4 октября 2025 года. Официальная предвыборная кампания стартует за 60 дней до дня голосования. По слова Цилосани, факт в том, что оппозиция не осмеливается участвовать в выборах в органы местного самоуправления из-за страха поражения. При этом в правящей команде не исключают, что некоторые представители оппозиции будут вынуждены принять участия в выборах согласно полученному извне заданию, подытожила вице-спикер парламента.Выборы На сегодняшний день неизвестно, примет ли оппозиция участие в местных выборах. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы сакребуло составляет 4%. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Грузинский язык возвращается в университеты – новые правила>>При этом на данном этапе свои места в парламенте сохранила лишь партия "За Грузию", остальные покинули парламент в знак протеста против результатов выборов. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, батуми, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, новый политический центр – гирчи, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии