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Грузия ликует – Хвича Кварацхелия сыграет в финале Лиги чемпионов УЕФА

Грузия ликует – Хвича Кварацхелия сыграет в финале Лиги чемпионов УЕФА

Sputnik Грузия

Хвича Кварацхелия второй грузинский футболист за всю историю страны, который сыграет в финале Лиги чемпионов УЕФА 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T11:52+0400

2025-05-08T11:52+0400

2025-05-08T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия исполнил свою детскую мечту и сыграет в финале самого престижного клубного турнира Европы по футболу – Лиге чемпионов УФЕА. "Пари Сен-Жермен" Кварацхелия в среду вечером принимал лондонский "Арсенал" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и одержал победу со счетом 2:1. Парижане выиграли матч в Лондоне со счетом 1:0 и считались фаворитами в этом матче. "Арсенал" активно начал ответную игру, имел моменты и мог забить, но не сумел реализовать свои шансы. Первый опасный момент для французов создал Кварацхелия, когда обошел защитников, но его удар пришелся в штангу. На 26 минуте Кварацхелия заработал для команды опасный штрафной. Его прорыв на фланге не без желтой карточки остановил Деклан Райс. После розыгрыша штрафного мяч отскочил к Фабиану Руису, который вывел парижан вперед. Прервут ли госпрограмму по борьбе с гепатитом С в Грузии – ответ министра>>Ровно через две минуты Кварацхелия вновь блеснул и в ходе быстрой контратаки вывел Брэдли Баркола один на один с вратарем, но французский нападающий задержал удар и в итоге не сумел переиграть вратаря. ПСЖ мог увеличить счет на 69 минуте, но Витиния не реализовал пенальти. На 72 минуте французы все же забили гол – Ашраф Хакими замкнул атаку, начатую Кварацхелия. "Арсенал" сократил разрыв в счете благодаря голу Саки на 76 минуте. ПСЖ обыграл соперника со счетом 3:1 (1:0, 2:1) по сумме двух матчей и во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Первый раз был в 2020 году, когда команда уступила "Баварии" 0:1. 31 мая французы встретятся с миланским "Интером" на "Альянц Арене" в Мюнхене. Кварацхелия – второй грузинский игрок после Кахи Каладзе, который сыграет в финале Лиги чемпионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, лондон, хвича кварацхелия, каха каладзе, уефа