https://sputnik-georgia.ru/20250508/prervut-li-gosprogrammu-po-borbe-s-gepatitom-s-v-gruzii--otvet-ministra-293214661.html

Прервут ли госпрограмму по борьбе с гепатитом С в Грузии – ответ министра

Прервут ли госпрограмму по борьбе с гепатитом С в Грузии – ответ министра

Sputnik Грузия

Страна продолжит бороться с заболеванием, несмотря на подрывную деятельность оппонентов власти 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T09:48+0400

2025-05-08T09:48+0400

2025-05-08T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Государственная программа по борьбе с гепатитом С продолжится в Грузии, а не перепроверенная информация, умышлено распространяемая некоторыми людьми о ее преждевременном завершении, является ложью, заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе. С конца 2024 года, после того как Госдеп США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, в местном сегменте Сети периодически стала появляться информация о скором приостановлении программы. Дорогостоящими медикаментами страну с 2015 года обеспечивает американская компания Gilead Sciences. Как отметил министр здравоохранения, нет никаких оснований для опасений о возможном преждевременном прерывании программы. По его словам, дезинформация распространяется с целью подрыва и нанесения ущерба устойчивому стабильному развитию страны. Грузия – единственное государство, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения совершенно бесплатно. Госпрограмма была запущена в 2015 году. Лечение по этой программе оказалось эффективным на 99%. Сколько иностранцев выдворили из Грузии в апреле – данные МВД>>С 2015 года в Грузии проверились на гепатит С более 2,3 миллиона граждан взрослого возраста. Хроническая инфекция подтвердилась у 96 тысяч человек. К группе высокого риска относятся потребители наркотиков инъекционным путем, те, кто часто делают переливание крови или проводят другие медицинские манипуляции, а также имеющие частые и не защищенные половые контакты. Во всем мире хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек, при этом ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хроническим гепатитом C страдают 3,2 миллиона детей и подростков. Кампания ВОЗ по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, проходила под лозунгом "Одна жизнь. Одна печень". ВОЗ призывает расширять масштабы диагностики и лечения вирусного гепатита и предупреждает, что в случае сохранения нынешних тенденций это заболевание может до 2040 года вызвать больше смертей, чем малярия, туберкулез и ВИЧ, вместе взятые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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