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История не будет переписана – глава парламента Грузии отметил вклад грузин в ВОВ
История не будет переписана – глава парламента Грузии отметил вклад грузин в ВОВ
Sputnik Грузия
Шалва Папуашвили заявил, что грузинскому народу не стыдно за свое прошлое, которое оно очень хорошо помнит и ценит 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. День Победы над фашизмом 9 Мая навсегда останется днем великой победы, в которой Грузия внесла весомый вклад, героизм и жертвы грузинского народа не будут забыты, а история – не будет переписана, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. Уже пятый год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы. Грузинский народ – достаточно древний, многострадальный и мудрый, чтобы кто-либо мог нас пристыдить с помощью прошлого, отметил глава парламента. По его словам, 80 лет назад грузины сражались с нацизмом и в Керчи, и в Берлине, и на перевале Марухи, и в Кодорском ущелье с нацизмом, идеей которого было уничтожение целых народов. За прошедшие 80 лет празднование 9 Мая стало нашей неотъемлемой традицией, которая в нынешней искаженной реальности является живым напоминанием о том, кем мы были вчера, где стояли, за что сражались и кем мы являемся сегодня, отметил глава парламента. День ВОВ: забытая грузино-российская "дружба">>Сегодня мы видим людей, которые, по словам Папуашвили, сделали своей жизненной миссией принижение истории Грузии, нашего прошлого и Дня Победы. Под предлогом переосмысления идут постоянные споры о том, какая дата правильная – 9 или 8 мая, как должен называться День Победы, можно ли упоминать Сталина. По словам Папуашвили, люди, которые напрямую ответственны за создание по-настоящему антиевропейского, антидемократического, преступного режима и за бедственное положение страны, вместе с носителями этой идеологии – активистами соцмедиа – пытаются изменить значение 9 Мая. По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 66.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, берлин, шалва папуашвили
История не будет переписана – глава парламента Грузии отметил вклад грузин в ВОВ
11:11 09.05.2025 (обновлено: 11:57 09.05.2025)
Шалва Папуашвили заявил, что грузинскому народу не стыдно за свое прошлое, которое оно очень хорошо помнит и ценит
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. День Победы над фашизмом 9 Мая навсегда останется днем великой победы, в которой Грузия внесла весомый вклад, героизм и жертвы грузинского народа не будут забыты, а история – не будет переписана, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в социальной сети.
В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. Уже пятый год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы.
"9 Мая было и всегда будет днем Великой Победы, в который Грузия внесла свой достойный вклад. Этот вклад, эта жертва и этот героизм не будут забыты, и история не будет переписана", – написал Папуашвили в соцсети.
Грузинский народ – достаточно древний, многострадальный и мудрый, чтобы кто-либо мог нас пристыдить с помощью прошлого, отметил глава парламента.
"Наша история едина. Все, через что мы прошли по воле судьбы, наши предки преодолели с достоинством. Мы их потомки. Мы все сражались только за Грузию и будем продолжать делать это впредь", – отметил Папуашвили.
По его словам, 80 лет назад грузины сражались с нацизмом и в Керчи, и в Берлине, и на перевале Марухи, и в Кодорском ущелье с нацизмом, идеей которого было уничтожение целых народов.
"Если бы не эта борьба, историю нашего народа безжалостно растоптали бы гусеницы нацизма. Именно поэтому эта война была нашей Отечественной войной. 80 лет назад мы победили, победили союзники и вместе с ними победила Грузия. Поздравляю вас с 9 Мая – днем нашей Победы!" – написал Папуашвили.
За прошедшие 80 лет празднование 9 Мая стало нашей неотъемлемой традицией, которая в нынешней искаженной реальности является живым напоминанием о том, кем мы были вчера, где стояли, за что сражались и кем мы являемся сегодня, отметил глава парламента.
Сегодня мы видим людей, которые, по словам Папуашвили, сделали своей жизненной миссией принижение истории Грузии, нашего прошлого и Дня Победы. Под предлогом переосмысления идут постоянные споры о том, какая дата правильная – 9 или 8 мая, как должен называться День Победы, можно ли упоминать Сталина.
"И тысячи подобных размытых и пустых рассуждений направлены лишь на одно – не на осмысление прошлого, а на его переписывание, на пробуждение чувства вины за жизнь в Советском Союзе и на такое разрушение национальной идентичности, которое создаст плодородную почву для утверждения чуждого влияния, псевдоевропейской и искусственно сконструированной идеологии", – отметил он.
По словам Папуашвили, люди, которые напрямую ответственны за создание по-настоящему антиевропейского, антидемократического, преступного режима и за бедственное положение страны, вместе с носителями этой идеологии – активистами соцмедиа – пытаются изменить значение 9 Мая.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 66.