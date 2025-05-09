https://sputnik-georgia.ru/20250509/den-vov-zabytaya-gruzino-rossiyskaya-druzhba-293126792.html

День ВОВ: забытая грузино-российская "дружба"

День ВОВ: забытая грузино-российская "дружба"

Sputnik Грузия

День всеобщей победы над фашизмом, несмотря на многолетние протесты радикально прозападно настроенных элит, празднуется в Грузии, ведь не все из... 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T10:30+0400

2025-05-09T10:30+0400

2025-05-09T10:30+0400

грузия

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Каждый год в Грузии происходят три "скандала". Первый связан с днем празднования Рождества, второй – с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, а последний появился лишь сравнительно недавно – празднование Дня святости семьи и уважения родителей.Эти местные разборки указывают на определенную раздробленность между большей частью грузинского общества, которое относится к своему наследию, будь то политическое, историческое или религиозное, более щепетильно, нежели остальная малая радикально прозападно настроенная группа. Для основного избирателя Запад и интеграция в "Европейскую семью" никак не связаны с отказом, радикальным переосмыслением в сторону принижения и оскорбления хоть и сложных, но зачастую комплексных процессов прошлого, настоящего и возможного будущего.Молодое же поколение, которое было взращено в вере безысходности западного развития и доминирования, вместе со своими учителями и наставниками из постсоветской эпохи склоняются к тотальной перезагрузке и уничижению всего не соответствующего Западным "стандартам".Однако, благодаря очень щедрым финансовым пожертвованиям из США и Европы, последние сумели перевести бо́льшую часть процессов из измерения науки и анализа, на плоскость "морали" и "ценностей", где эти концепции подправлялись под свои политические и геополитические нужды уже заинтересованными людьми.Так, история стала не предметом глубинного анализа, свободной от оттенков "белого" и "черного", а полем битвы за доминирующие сказы – политика памяти. Международные отношения же превратились из сферы интересов, геополитической борьбы, в "дружбу народов". И в этой "нелюбви" акценты в основном расставлены на негативных точках соприкосновения, для примитивизации истории, и соответствия с такой же простой западной риторикой, которую хорошо выразил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: "Европа – это сад... Остальной мир, бо́льшая часть других стран мира – это джунгли..."В отношениях между двумя странами-джунглями, а именно таковыми Грузия и Россия являются по мнению Запада, были и знаменательные даты; даты, которые многие пытаются забыть ради своих политических, геополитических и идеологических предпочтений.Пора вспомнить те точки соприкосновения, где два народа поблагодарили друг друга и никто не сомневался в искренности обеих сторон.Скажи-ка, дядяВряд ли кто-то мог подумать, что Армения станет интересным прецедентом для Грузии с точки зрения Европейской интеграции. Призыв главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас ко всем "друзьям" не участвовать в параде празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, вызвал познавательные реакции. Правительство Николы Пашиняна в Ереване, которое лишь недавно приняло парламентскую инициативу по началу процесса Евроинтеграции, несмотря на этот "совет" с нотками прямой угрозы открыто заявило, что страна сама будет решать, где и как отмечать этот день. Прозападные настроения не помешали армянским политикам вспомнить о роли армянского народа в триумфе над фашизмом. Это то, о чем грузинские политические элиты и народ активно помнят, но до сих пор боятся громко говорить.Следовательно, Грузия отмечает 9 Мая без помпезных процессий, с одной стороны, гордясь общей победой, но, с другой стороны, боясь "оскорбить" еврочиновников в Брюсселе. Особенно сейчас и в том составе, в котором эта бюрократия существует – в большинстве прибалтийская самотравмированная историей, и поэтому автоматически антироссийская политическая группа деятелей.Но если отложить политику в сторону, грузинский народ по паритету населения и погибших в ходе боевых действий находится в начале списка. А легенда о Мелитоне Кантарии до сих пор будоражит умы даже грузинских критиков советского прошлого, которых этот исторический факт задевает за живое.Конечно же, не следует забывать и о тайных "симпатиях" к генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Джугашвили (Сталину), который хоть и не выделялся гуманистическими настроениями, но построил одно из величайших и сильнейших государств в истории человечества. Государство, которое стояло во главе всемирной политики и водрузило Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Для такого маленького, но старого народа, как грузины, это не пустые слова.Как ни крути, но идея общей Победы – не просто день славы, но и день трагедии, которые народы прошли вместе. А это не может не объединять, даже на фоне все более усиливающегося разрыва между российской и грузинской молодежью, потерянных связей.Большей части грузинского общества не стыдно за свое прошлое, хотя и приходится ради будущей интеграции в НАТО и ЕС говорить об обратном или же молчать. И все же, существующая ситуация в стране и яростная критика оппонентов власти "Грузинской мечты" и ее избирателей, указывают на готовность местного социума и исторической мысли к принятию положительных аспектов советского прошлого.Латынь из моды вышла нынеГрузинская современность сильно страдает от событий, связанных с советским периодом. Особенно важным для политической борьбы и идентичности является время борьбы за независимость и события 9 апреля 1989 года. К сожалению, историческая память вышла из моды, и познания деталей этих процессов иногда полностью исчезают из повседневности не только политиков, но и экспертов-историков-политологов.А эти детали указывают на то, что даже в этих тяжелых для грузинской и российской историографий событиях есть подзабытые светлые факты.Лишь горстка граждан страны помнит о том, что по инициативе лидера и лица прозападного движения Михаила Саакашвили в престижной части столицы Тбилиси в 2004 году был установлен бюст видному политическому деятелю СССР и России, бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.В 1989 году Первый съезд народных депутатов СССР создал комиссию по расследованию событий в Тбилиси 9 апреля 1989 года, которую возглавил депутат из Ленинграда, заведующий кафедрой юридического факультета Ленинградского государственного университета Анатолий Собчак.Выступая с докладом о событиях 9 апреля с трибуны Съезда народных депутатов, он не побоялся назвать вещи своими именами и указал Советской бюрократии на допущенные ошибки при разгоне митинга в Тбилиси. Собчак навлек на себя гнев тогдашней власти, но вписал свое имя золотыми буквами в историю современных российско-грузинских отношений.Лучше всего о его роли высказался опять же третий президент Грузии Саакашвили, которого тяжело обвинить в пристрастии к Северному соседу. Во время открытия бюста он напомнил всем, что "великая Грузия" возможна лишь в случае дружбы с Москвой, а такие деятели, как Собчак, являются фундаментом этой дружбы.Грузия "величия" пока не добилась, но если следовать формуле Саакашвили, то дело Собчака может стать отправной точкой для ее достижения и выстраивания политических отношений в будущем.Птичка, птичка-невеличкаДаже для яростно настроенных недругов России 23 ноября 2003 года является знаменательным днем в истории Грузии. По их религиозно-идеологических доктринам мирная Революция Роз стала началом возврата страны в "Европейскую семью", в которую столетиями грузины стремились, но не могли из-за внешнего вмешательства и ограничений.Поскольку у нас вместе с латынью из моды и знание истории вышло ныне, мало кто помнит, что без вмешательства российской стороны, скорее всего, не было бы никакой мирной революции, а столкновение между центральной властью в Тбилиси и местной в Батуми (Аджария) закончилось было бы неизбежно.Мало кто может поверить, что всего каких-то 22 года тому назад официальным представителям Москвы на митинге в центре Тбилиси, против власти, коррупции и других нелицеприятных проявлений системы, были более чем рады. Таковым оказался бывший глава МИД РФ Игорь Иванов.Иванов непросто поддержал протест, но и вместе с американскими коллегами активно поспособствовал мирному урегулированию смены власти – грузинский люд ему аплодировал.Критической была его роль и в Аджарии. Известный грузинский политический деятель Аслан Абашидзе с начала 1990-х годов фактически управлял Аджарской автономной республикой как полунезависимый лидер. Он сохранил власть даже после гражданской войны в Грузии и пришедшего к власти Эдуарда Шеварднадзе. Абашидзе имел собственные вооруженные силы, контролировал границу и не подчинялся Тбилиси.Во время революции Абашидзе настороженно отнесся к процессам, подчеркивая свою независимость от центра. В постреволюционный период, когда Михаил Саакашвили сформировал свое правительство и поставил цель восстановить контроль над всей территорией страны, конфронтация стала неизбежной.Весной 2004 года ситуация окончательно обострилась. Абашидзе отказался выполнять указания центральной власти, были взорваны мосты, чтобы не пустить правительственные войска в Аджарию. В ответ в Батуми начались массовые акции протеста. Саакашвили пригрозил использованием военной силы. Ситуация грозила перерасти в открытое вооруженное противостояние.В мае 2004 года в Батуми прибыл Игорь Иванов. Он провел серию встреч с Абашидзе и 5 мая убедил его покинуть пост и вылететь в Россию. Таким образом, было предотвращено насилие. Уже 6 мая Тбилиси восстановил контроль над регионом. Эта миссия Иванова считается одним из наиболее успешных дипломатических вмешательств России на постсоветском пространстве.Подытоживая сложную историю грузино-российских отношений, хочется вспомнить известные слова из культового произведения британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер", где величайший маг выдуманной вселенной Альбус Дамблдор заявил своим студентам, что "счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету". Великая Отечественная война, случай Анатолия Собчака и позитивная роль Игоря Иванова – это тот "свет", который можно найти, если его поискать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20250107/gruziya-rozhdestvo-s-evropoy-ili-s-rossiey-291657455.html

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грузия, арчил сихарулидзе, аналитика, россия, политика, михаил саакашвили, владимир путин, тбилиси, батуми, аджария, аслан абашидзе, мид россии, москва, нато