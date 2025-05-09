День ВОВ: забытая грузино-российская "дружба"

Каждый год в Грузии происходят три "скандала". Первый связан с днем празднования Рождества, второй – с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, а последний появился лишь сравнительно недавно – празднование Дня святости семьи и уважения родителей.Эти местные разборки указывают на определенную раздробленность между большей частью грузинского общества, которое относится к своему наследию, будь то политическое, историческое или религиозное, более щепетильно, нежели остальная малая радикально прозападно настроенная группа. Для основного избирателя Запад и интеграция в "Европейскую семью" никак не связаны с отказом, радикальным переосмыслением в сторону принижения и оскорбления хоть и сложных, но зачастую комплексных процессов прошлого, настоящего и возможного будущего.Молодое же поколение, которое было взращено в вере безысходности западного развития и доминирования, вместе со своими учителями и наставниками из постсоветской эпохи склоняются к тотальной перезагрузке и уничижению всего не соответствующего Западным "стандартам".Однако, благодаря очень щедрым финансовым пожертвованиям из США и Европы, последние сумели перевести бо́льшую часть процессов из измерения науки и анализа, на плоскость "морали" и "ценностей", где эти концепции подправлялись под свои политические и геополитические нужды уже заинтересованными людьми.Так, история стала не предметом глубинного анализа, свободной от оттенков "белого" и "черного", а полем битвы за доминирующие сказы – политика памяти. Международные отношения же превратились из сферы интересов, геополитической борьбы, в "дружбу народов". И в этой "нелюбви" акценты в основном расставлены на негативных точках соприкосновения, для примитивизации истории, и соответствия с такой же простой западной риторикой, которую хорошо выразил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: "Европа – это сад... Остальной мир, бо́льшая часть других стран мира – это джунгли..."В отношениях между двумя странами-джунглями, а именно таковыми Грузия и Россия являются по мнению Запада, были и знаменательные даты; даты, которые многие пытаются забыть ради своих политических, геополитических и идеологических предпочтений.Пора вспомнить те точки соприкосновения, где два народа поблагодарили друг друга и никто не сомневался в искренности обеих сторон.Скажи-ка, дядяВряд ли кто-то мог подумать, что Армения станет интересным прецедентом для Грузии с точки зрения Европейской интеграции. Призыв главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас ко всем "друзьям" не участвовать в параде празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, вызвал познавательные реакции. Правительство Николы Пашиняна в Ереване, которое лишь недавно приняло парламентскую инициативу по началу процесса Евроинтеграции, несмотря на этот "совет" с нотками прямой угрозы открыто заявило, что страна сама будет решать, где и как отмечать этот день. Прозападные настроения не помешали армянским политикам вспомнить о роли армянского народа в триумфе над фашизмом. Это то, о чем грузинские политические элиты и народ активно помнят, но до сих пор боятся громко говорить.Следовательно, Грузия отмечает 9 Мая без помпезных процессий, с одной стороны, гордясь общей победой, но, с другой стороны, боясь "оскорбить" еврочиновников в Брюсселе. Особенно сейчас и в том составе, в котором эта бюрократия существует – в большинстве прибалтийская самотравмированная историей, и поэтому автоматически антироссийская политическая группа деятелей.Но если отложить политику в сторону, грузинский народ по паритету населения и погибших в ходе боевых действий находится в начале списка. А легенда о Мелитоне Кантарии до сих пор будоражит умы даже грузинских критиков советского прошлого, которых этот исторический факт задевает за живое.Конечно же, не следует забывать и о тайных "симпатиях" к генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Джугашвили (Сталину), который хоть и не выделялся гуманистическими настроениями, но построил одно из величайших и сильнейших государств в истории человечества. Государство, которое стояло во главе всемирной политики и водрузило Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Для такого маленького, но старого народа, как грузины, это не пустые слова.Как ни крути, но идея общей Победы – не просто день славы, но и день трагедии, которые народы прошли вместе. А это не может не объединять, даже на фоне все более усиливающегося разрыва между российской и грузинской молодежью, потерянных связей.Большей части грузинского общества не стыдно за свое прошлое, хотя и приходится ради будущей интеграции в НАТО и ЕС говорить об обратном или же молчать. И все же, существующая ситуация в стране и яростная критика оппонентов власти "Грузинской мечты" и ее избирателей, указывают на готовность местного социума и исторической мысли к принятию положительных аспектов советского прошлого.Латынь из моды вышла нынеГрузинская современность сильно страдает от событий, связанных с советским периодом. Особенно важным для политической борьбы и идентичности является время борьбы за независимость и события 9 апреля 1989 года. К сожалению, историческая память вышла из моды, и познания деталей этих процессов иногда полностью исчезают из повседневности не только политиков, но и экспертов-историков-политологов.А эти детали указывают на то, что даже в этих тяжелых для грузинской и российской историографий событиях есть подзабытые светлые факты.Лишь горстка граждан страны помнит о том, что по инициативе лидера и лица прозападного движения Михаила Саакашвили в престижной части столицы Тбилиси в 2004 году был установлен бюст видному политическому деятелю СССР и России, бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.В 1989 году Первый съезд народных депутатов СССР создал комиссию по расследованию событий в Тбилиси 9 апреля 1989 года, которую возглавил депутат из Ленинграда, заведующий кафедрой юридического факультета Ленинградского государственного университета Анатолий Собчак.Выступая с докладом о событиях 9 апреля с трибуны Съезда народных депутатов, он не побоялся назвать вещи своими именами и указал Советской бюрократии на допущенные ошибки при разгоне митинга в Тбилиси. Собчак навлек на себя гнев тогдашней власти, но вписал свое имя золотыми буквами в историю современных российско-грузинских отношений.Лучше всего о его роли высказался опять же третий президент Грузии Саакашвили, которого тяжело обвинить в пристрастии к Северному соседу. Во время открытия бюста он напомнил всем, что "великая Грузия" возможна лишь в случае дружбы с Москвой, а такие деятели, как Собчак, являются фундаментом этой дружбы.Грузия "величия" пока не добилась, но если следовать формуле Саакашвили, то дело Собчака может стать отправной точкой для ее достижения и выстраивания политических отношений в будущем.Птичка, птичка-невеличкаДаже для яростно настроенных недругов России 23 ноября 2003 года является знаменательным днем в истории Грузии. По их религиозно-идеологических доктринам мирная Революция Роз стала началом возврата страны в "Европейскую семью", в которую столетиями грузины стремились, но не могли из-за внешнего вмешательства и ограничений.Поскольку у нас вместе с латынью из моды и знание истории вышло ныне, мало кто помнит, что без вмешательства российской стороны, скорее всего, не было бы никакой мирной революции, а столкновение между центральной властью в Тбилиси и местной в Батуми (Аджария) закончилось было бы неизбежно.Мало кто может поверить, что всего каких-то 22 года тому назад официальным представителям Москвы на митинге в центре Тбилиси, против власти, коррупции и других нелицеприятных проявлений системы, были более чем рады. Таковым оказался бывший глава МИД РФ Игорь Иванов.Иванов непросто поддержал протест, но и вместе с американскими коллегами активно поспособствовал мирному урегулированию смены власти – грузинский люд ему аплодировал.Критической была его роль и в Аджарии. Известный грузинский политический деятель Аслан Абашидзе с начала 1990-х годов фактически управлял Аджарской автономной республикой как полунезависимый лидер. Он сохранил власть даже после гражданской войны в Грузии и пришедшего к власти Эдуарда Шеварднадзе. Абашидзе имел собственные вооруженные силы, контролировал границу и не подчинялся Тбилиси.Во время революции Абашидзе настороженно отнесся к процессам, подчеркивая свою независимость от центра. В постреволюционный период, когда Михаил Саакашвили сформировал свое правительство и поставил цель восстановить контроль над всей территорией страны, конфронтация стала неизбежной.Весной 2004 года ситуация окончательно обострилась. Абашидзе отказался выполнять указания центральной власти, были взорваны мосты, чтобы не пустить правительственные войска в Аджарию. В ответ в Батуми начались массовые акции протеста. Саакашвили пригрозил использованием военной силы. Ситуация грозила перерасти в открытое вооруженное противостояние.В мае 2004 года в Батуми прибыл Игорь Иванов. Он провел серию встреч с Абашидзе и 5 мая убедил его покинуть пост и вылететь в Россию. Таким образом, было предотвращено насилие. Уже 6 мая Тбилиси восстановил контроль над регионом. Эта миссия Иванова считается одним из наиболее успешных дипломатических вмешательств России на постсоветском пространстве.Подытоживая сложную историю грузино-российских отношений, хочется вспомнить известные слова из культового произведения британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер", где величайший маг выдуманной вселенной Альбус Дамблдор заявил своим студентам, что "счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету". Великая Отечественная война, случай Анатолия Собчака и позитивная роль Игоря Иванова – это тот "свет", который можно найти, если его поискать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
День всеобщей победы над фашизмом, несмотря на многолетние протесты радикально прозападно настроенных элит, празднуется в Грузии, ведь не все из грузино-российской "дружбы" следует очернять и принижать. Об этом и не только для Sputnik Грузия колумнист Арчил Сихарулидзе
Каждый год в Грузии происходят три "скандала". Первый связан с днем празднования Рождества, второй – с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, а последний появился лишь сравнительно недавно – празднование Дня святости семьи и уважения родителей.
Эти местные разборки указывают на определенную раздробленность между большей частью грузинского общества, которое относится к своему наследию, будь то политическое, историческое или религиозное, более щепетильно, нежели остальная малая радикально прозападно настроенная группа.
Для основного избирателя Запад и интеграция в "Европейскую семью" никак не связаны с отказом, радикальным переосмыслением в сторону принижения и оскорбления хоть и сложных, но зачастую комплексных процессов прошлого, настоящего и возможного будущего.
Молодое же поколение, которое было взращено в вере безысходности западного развития и доминирования, вместе со своими учителями и наставниками из постсоветской эпохи склоняются к тотальной перезагрузке и уничижению всего не соответствующего Западным "стандартам".
Однако, благодаря очень щедрым финансовым пожертвованиям из США и Европы, последние сумели перевести бо́льшую часть процессов из измерения науки и анализа, на плоскость "морали" и "ценностей", где эти концепции подправлялись под свои политические и геополитические нужды уже заинтересованными людьми.
Так, история стала не предметом глубинного анализа, свободной от оттенков "белого" и "черного", а полем битвы за доминирующие сказы – политика памяти. Международные отношения же превратились из сферы интересов, геополитической борьбы, в "дружбу народов".
Знаменитые слова английского политического деятеля, 3-го виконта Палмерстона: "У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы", затерялись в словесной куче популизма, что и привело к анализу грузино-российских отношений к формату "люблю – не люблю".
И в этой "нелюбви" акценты в основном расставлены на негативных точках соприкосновения, для примитивизации истории, и соответствия с такой же простой западной риторикой, которую хорошо выразил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: "Европа – это сад... Остальной мир, бо́льшая часть других стран мира – это джунгли..."
В отношениях между двумя странами-джунглями, а именно таковыми Грузия и Россия являются по мнению Запада, были и знаменательные даты; даты, которые многие пытаются забыть ради своих политических, геополитических и идеологических предпочтений.
Пора вспомнить те точки соприкосновения, где два народа поблагодарили друг друга и никто не сомневался в искренности обеих сторон.
Скажи-ка, дядя
Вряд ли кто-то мог подумать, что Армения станет интересным прецедентом для Грузии с точки зрения Европейской интеграции. Призыв главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас ко всем "друзьям" не участвовать в параде празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, вызвал познавательные реакции.
Правительство Николы Пашиняна в Ереване, которое лишь недавно приняло парламентскую инициативу по началу процесса Евроинтеграции, несмотря на этот "совет" с нотками прямой угрозы открыто заявило, что страна сама будет решать, где и как отмечать этот день. Прозападные настроения не помешали армянским политикам вспомнить о роли армянского народа в триумфе над фашизмом. Это то, о чем грузинские политические элиты и народ активно помнят, но до сих пор боятся громко говорить.
Следовательно, Грузия отмечает 9 Мая без помпезных процессий, с одной стороны, гордясь общей победой, но, с другой стороны, боясь "оскорбить" еврочиновников в Брюсселе. Особенно сейчас и в том составе, в котором эта бюрократия существует – в большинстве прибалтийская самотравмированная историей, и поэтому автоматически антироссийская политическая группа деятелей.
Но если отложить политику в сторону, грузинский народ по паритету населения и погибших в ходе боевых действий находится в начале списка. А легенда о Мелитоне Кантарии до сих пор будоражит умы даже грузинских критиков советского прошлого, которых этот исторический факт задевает за живое.
Конечно же, не следует забывать и о тайных "симпатиях" к генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Джугашвили (Сталину), который хоть и не выделялся гуманистическими настроениями, но построил одно из величайших и сильнейших государств в истории человечества. Государство, которое стояло во главе всемирной политики и водрузило Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Для такого маленького, но старого народа, как грузины, это не пустые слова.
Как ни крути, но идея общей Победы – не просто день славы, но и день трагедии, которые народы прошли вместе. А это не может не объединять, даже на фоне все более усиливающегося разрыва между российской и грузинской молодежью, потерянных связей.
Большей части грузинского общества не стыдно за свое прошлое, хотя и приходится ради будущей интеграции в НАТО и ЕС говорить об обратном или же молчать. И все же, существующая ситуация в стране и яростная критика оппонентов власти "Грузинской мечты" и ее избирателей, указывают на готовность местного социума и исторической мысли к принятию положительных аспектов советского прошлого.
Латынь из моды вышла ныне
Грузинская современность сильно страдает от событий, связанных с советским периодом. Особенно важным для политической борьбы и идентичности является время борьбы за независимость и события 9 апреля 1989 года. К сожалению, историческая память вышла из моды, и познания деталей этих процессов иногда полностью исчезают из повседневности не только политиков, но и экспертов-историков-политологов.
А эти детали указывают на то, что даже в этих тяжелых для грузинской и российской историографий событиях есть подзабытые светлые факты.
Лишь горстка граждан страны помнит о том, что по инициативе лидера и лица прозападного движения Михаила Саакашвили в престижной части столицы Тбилиси в 2004 году был установлен бюст видному политическому деятелю СССР и России, бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.
Президент Грузии Михаил Саакашвили во время открытия памятника российскому политическому деятелю времен перестройки, первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Александровичу Собчаку (1937-2000) в Тбилиси.
Президент Грузии Михаил Саакашвили во время открытия памятника российскому политическому деятелю времен перестройки, первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Александровичу Собчаку (1937-2000) в Тбилиси.
Президент Грузии Михаил Саакашвили во время открытия памятника российскому политическому деятелю времен перестройки, первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Александровичу Собчаку (1937-2000) в Тбилиси.
Бесик Пипия и Анатолий Собчак на презентации его книги "Тбилисский излом, или кровавое воскресенье 1989 года"
В 1989 году Первый съезд народных депутатов СССР создал комиссию по расследованию событий в Тбилиси 9 апреля 1989 года, которую возглавил депутат из Ленинграда, заведующий кафедрой юридического факультета Ленинградского государственного университета Анатолий Собчак.
Выступая с докладом о событиях 9 апреля с трибуны Съезда народных депутатов, он не побоялся назвать вещи своими именами и указал Советской бюрократии на допущенные ошибки при разгоне митинга в Тбилиси. Собчак навлек на себя гнев тогдашней власти, но вписал свое имя золотыми буквами в историю современных российско-грузинских отношений.
Лучше всего о его роли высказался опять же третий президент Грузии Саакашвили, которого тяжело обвинить в пристрастии к Северному соседу. Во время открытия бюста он напомнил всем, что "великая Грузия" возможна лишь в случае дружбы с Москвой, а такие деятели, как Собчак, являются фундаментом этой дружбы.
"Великая Грузия возможна только тогда, когда она сможет установить нормальные отношения со всеми своими соседями, в первую очередь с Россией... Когда мы говорим о вековой дружбе России и Грузии, то эту дружбу обеспечивают в первую очередь такие люди, как Анатолий Собчак", – заявил тогдашний президент Грузии.
Грузия "величия" пока не добилась, но если следовать формуле Саакашвили, то дело Собчака может стать отправной точкой для ее достижения и выстраивания политических отношений в будущем.
Птичка, птичка-невеличка
Даже для яростно настроенных недругов России 23 ноября 2003 года является знаменательным днем в истории Грузии. По их религиозно-идеологических доктринам мирная Революция Роз стала началом возврата страны в "Европейскую семью", в которую столетиями грузины стремились, но не могли из-за внешнего вмешательства и ограничений.
Поскольку у нас вместе с латынью из моды и знание истории вышло ныне, мало кто помнит, что без вмешательства российской стороны, скорее всего, не было бы никакой мирной революции, а столкновение между центральной властью в Тбилиси и местной в Батуми (Аджария) закончилось было бы неизбежно.
Мало кто может поверить, что всего каких-то 22 года тому назад официальным представителям Москвы на митинге в центре Тбилиси, против власти, коррупции и других нелицеприятных проявлений системы, были более чем рады. Таковым оказался бывший глава МИД РФ Игорь Иванов.
Глава МИД РФ Игорь Иванов и Михаил Саакашвили на Революции Роз, 2003 г.
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Глава МИД РФ Игорь Иванов и Михаил Саакашвили на Революции Роз, 2003 г.
Михаил Саакашвили в авангарде протеста 2003 г.
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Михаил Саакашвили в авангарде протеста 2003 г.
Лидеры Революции Роз на встрече с президентом Шеварднадзе, 2003 г.
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Лидеры Революции Роз на встрече с президентом Шеварднадзе, 2003 г.
Surrounded by bodyguards leader of the autonomous Georgian region of Adzharia, Aslan Abashidze leaves after a news conference in the region's capital Batumi, Saturday, March 27, 2004. Parliamentary elections will be held in Georgia on Sunday, March 28.
Surrounded by bodyguards leader of the autonomous Georgian region of Adzharia, Aslan Abashidze leaves after a news conference in the region's capital Batumi, Saturday, March 27, 2004. Parliamentary elections will be held in Georgia on Sunday, March 28.
1/4
Глава МИД РФ Игорь Иванов и Михаил Саакашвили на Революции Роз, 2003 г.
2/4
Михаил Саакашвили в авангарде протеста 2003 г.
3/4
Лидеры Революции Роз на встрече с президентом Шеварднадзе, 2003 г.
Surrounded by bodyguards leader of the autonomous Georgian region of Adzharia, Aslan Abashidze leaves after a news conference in the region's capital Batumi, Saturday, March 27, 2004. Parliamentary elections will be held in Georgia on Sunday, March 28.
Иванов непросто поддержал протест, но и вместе с американскими коллегами активно поспособствовал мирному урегулированию смены власти – грузинский люд ему аплодировал.
Критической была его роль и в Аджарии. Известный грузинский политический деятель Аслан Абашидзе с начала 1990-х годов фактически управлял Аджарской автономной республикой как полунезависимый лидер. Он сохранил власть даже после гражданской войны в Грузии и пришедшего к власти Эдуарда Шеварднадзе. Абашидзе имел собственные вооруженные силы, контролировал границу и не подчинялся Тбилиси.
Во время революции Абашидзе настороженно отнесся к процессам, подчеркивая свою независимость от центра. В постреволюционный период, когда Михаил Саакашвили сформировал свое правительство и поставил цель восстановить контроль над всей территорией страны, конфронтация стала неизбежной.
Министр иностранных дел России Игорь Иванов (слева) и глава грузинского региона Аджария Аслан Абашидзе на встрече в Москве в пятницу, 28 ноября 2003 года. В автономном черноморском регионе Аджария расположена российская военная база, и значительная часть населения региона испытывает симпатию к России. (Фото: Александр Земляниченко / AP)
Исполняющая обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе (справа) и лидер автономного региона Аджария Аслан Абашидзе (слева) идут во время встречи в провинциальной столице Батуми в среду, 10 декабря 2003 года. Нино Бурджанадзе прибыла в напряжённый регион Аджарии в среду, чтобы попытаться предотвратить региональный бойкот досрочных выборов, намеченных на следующий месяц, и выразила надежду, что давний конфликт между столицей и черноморской провинцией постепенно будет урегулирован. (Фото: AP)
Боец грузинского спецназа держит красно-белый флаг Грузии, стоя вместе с товарищем на бронетранспортёре в Батуми, столице Аджарии, в четверг, 6 мая 2004 года. Президент Михаил Саакашвили обратился к ликующей толпе в столице Аджарии ранним утром в четверг, назвав её жителей "героическими" после того, как, по словам официальных лиц, региональный лидер Аслан Абашидзе ушёл в отставку и уехал в Россию после многомесячной борьбы за власть с центральным правительством. (Фото: Шах Айвазов / AP)
Президент Грузии Михаил Саакашвили держит розу и улыбается, беседуя с людьми у отеля "Давид" в аджарской столице Батуми в четверг, 6 мая 2004 года. Региональный лидер Аджарии Аслан Абашидзе ушёл в отставку и уехал в Россию после напряжённой борьбы за власть. (Фото: Шах Айвазов / AP)
Грузины празднуют с нарисованными на лицах и в руках грузинскими флагами в аджарской столице Батуми в четверг, 6 мая 2004 года. Региональный лидер Аджарии Аслан Абашидзе ушёл в отставку и уехал в Россию после напряжённой борьбы за власть. (Фото: Шах Айвазов / AP)
Министр иностранных дел России Игорь Иванов (слева) и глава грузинского региона Аджария Аслан Абашидзе на встрече в Москве в пятницу, 28 ноября 2003 года. В автономном черноморском регионе Аджария расположена российская военная база, и значительная часть населения региона испытывает симпатию к России. (Фото: Александр Земляниченко / AP)
Исполняющая обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе (справа) и лидер автономного региона Аджария Аслан Абашидзе (слева) идут во время встречи в провинциальной столице Батуми в среду, 10 декабря 2003 года. Нино Бурджанадзе прибыла в напряжённый регион Аджарии в среду, чтобы попытаться предотвратить региональный бойкот досрочных выборов, намеченных на следующий месяц, и выразила надежду, что давний конфликт между столицей и черноморской провинцией постепенно будет урегулирован. (Фото: AP)
Боец грузинского спецназа держит красно-белый флаг Грузии, стоя вместе с товарищем на бронетранспортёре в Батуми, столице Аджарии, в четверг, 6 мая 2004 года. Президент Михаил Саакашвили обратился к ликующей толпе в столице Аджарии ранним утром в четверг, назвав её жителей "героическими" после того, как, по словам официальных лиц, региональный лидер Аслан Абашидзе ушёл в отставку и уехал в Россию после многомесячной борьбы за власть с центральным правительством. (Фото: Шах Айвазов / AP)
Президент Грузии Михаил Саакашвили держит розу и улыбается, беседуя с людьми у отеля "Давид" в аджарской столице Батуми в четверг, 6 мая 2004 года. Региональный лидер Аджарии Аслан Абашидзе ушёл в отставку и уехал в Россию после напряжённой борьбы за власть. (Фото: Шах Айвазов / AP)
Грузины празднуют с нарисованными на лицах и в руках грузинскими флагами в аджарской столице Батуми в четверг, 6 мая 2004 года. Региональный лидер Аджарии Аслан Абашидзе ушёл в отставку и уехал в Россию после напряжённой борьбы за власть. (Фото: Шах Айвазов / AP)
Весной 2004 года ситуация окончательно обострилась. Абашидзе отказался выполнять указания центральной власти, были взорваны мосты, чтобы не пустить правительственные войска в Аджарию. В ответ в Батуми начались массовые акции протеста. Саакашвили пригрозил использованием военной силы. Ситуация грозила перерасти в открытое вооруженное противостояние.
В мае 2004 года в Батуми прибыл Игорь Иванов. Он провел серию встреч с Абашидзе и 5 мая убедил его покинуть пост и вылететь в Россию. Таким образом, было предотвращено насилие. Уже 6 мая Тбилиси восстановил контроль над регионом. Эта миссия Иванова считается одним из наиболее успешных дипломатических вмешательств России на постсоветском пространстве.
Подытоживая сложную историю грузино-российских отношений, хочется вспомнить известные слова из культового произведения британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер", где величайший маг выдуманной вселенной Альбус Дамблдор заявил своим студентам, что "счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету".
Великая Отечественная война, случай Анатолия Собчака и позитивная роль Игоря Иванова – это тот "свет", который можно найти, если его поискать.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции