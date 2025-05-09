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Победа в ВОВ неразрывно связала Грузию и Россию – Воскобойников
Победа в ВОВ неразрывно связала Грузию и Россию – Воскобойников
Sputnik Грузия
Грузинский и российский народы навсегда связаны тесными узами Великой Победы над фашизмом 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T13:10+0400
2025-05-09T13:10+0400
2025-05-09T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Победа в Великой Отечественной войне неразрывно связала народы Грузии и России, заявил врио главы Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Андрей Воскобойников в беседе со Sputnik Грузия. Представители Секции интересов России утром 9 мая возложили цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне на Кукийском кладбище в Тбилиси. По его словам, в этот юбилейный год коллектив Секции интересов как всегда тепло и душевно подошел к празднику. Представители Секции встретились с оставшимися в живых ветеранами ВОВ. Как отметил и. о. главы Секции интересов России, бережно хранить память о событиях 80-летней давности – это священный долг каждого русского и грузина. В стране 9 Мая – государственный праздник и выходной день. Ветераны и обычные граждане раньше собирались в тбилисском парке Ваке у памятника Неизвестному Солдату, однако уже пятый год из-за ремонтных работ праздничные мероприятия там не проходят и перенесены в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе. День ВОВ: забытая грузино-российская "дружба">>По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов Великой Отечественной войны, 26 из них живут в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, тбилиси, швейцария, общество
Победа в ВОВ неразрывно связала Грузию и Россию – Воскобойников
Грузинский и российский народы навсегда связаны тесными узами Великой Победы над фашизмом
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Победа в Великой Отечественной войне неразрывно связала народы Грузии и России, заявил врио главы Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Андрей Воскобойников в беседе со Sputnik Грузия.
Представители Секции интересов России утром 9 мая возложили цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне на Кукийском кладбище в Тбилиси.
"Победа в Великой Отечественной войне – это, пожалуй, самая важная и высоко ценимая дата, неразрывно связывающая народы России и Грузии. Один из главных символов Победы – это, конечно же, советское Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. И я не ошибусь, если скажу, что в наших странах все прекрасно знают имена двух героев-красноармейцев, совершивших этот бравый подвиг, грузина Мелитона Кантария и русского Михаила Егорова", – заявил Воскобойников.
По его словам, в этот юбилейный год коллектив Секции интересов как всегда тепло и душевно подошел к празднику. Представители Секции встретились с оставшимися в живых ветеранами ВОВ.
"Позади – чудесные воспоминания от искреннего и живого общения с грузинскими ветеранами, которым мы в этом году с большим волнением и благодарностью вручали от имени Президента юбилейные медали "80 лет Победы". Пользуясь случаем, хотел бы пожелать им крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия, их стойкость, энергия и оптимизм – это тот ориентир, на который следует равняться", – сказал Воскобойников.
Как отметил и. о. главы Секции интересов России, бережно хранить память о событиях 80-летней давности – это священный долг каждого русского и грузина.
"Сегодня мы одновременно с болью и радостью вспоминаем славные подвиги героев той войны, ту неимоверную жертву, которую принесли на алтарь Победы фронтовики и труженики тыла. В этот день мы отдаем должное вкладу в нашу общую Победу союзников по антигитлеровской коалиции и участников движения Сопротивления, мы склоняем головы в память о многочисленных узниках немецких концлагерей", – заявил Воскобойников.
В стране 9 Мая – государственный праздник и выходной день. Ветераны и обычные граждане раньше собирались в тбилисском парке Ваке у памятника Неизвестному Солдату, однако уже пятый год из-за ремонтных работ праздничные мероприятия там не проходят и перенесены в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов Великой Отечественной войны, 26 из них живут в Тбилиси.