https://sputnik-georgia.ru/20250509/pobeda-v-vov-nerazryvno-svyazala-gruziyu-i-rossiyu--voskoboynikov-293294389.html

Победа в ВОВ неразрывно связала Грузию и Россию – Воскобойников

Победа в ВОВ неразрывно связала Грузию и Россию – Воскобойников

Sputnik Грузия

Грузинский и российский народы навсегда связаны тесными узами Великой Победы над фашизмом 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T13:10+0400

2025-05-09T13:10+0400

2025-05-09T13:10+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Победа в Великой Отечественной войне неразрывно связала народы Грузии и России, заявил врио главы Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Андрей Воскобойников в беседе со Sputnik Грузия. Представители Секции интересов России утром 9 мая возложили цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне на Кукийском кладбище в Тбилиси. По его словам, в этот юбилейный год коллектив Секции интересов как всегда тепло и душевно подошел к празднику. Представители Секции встретились с оставшимися в живых ветеранами ВОВ. Как отметил и. о. главы Секции интересов России, бережно хранить память о событиях 80-летней давности – это священный долг каждого русского и грузина. В стране 9 Мая – государственный праздник и выходной день. Ветераны и обычные граждане раньше собирались в тбилисском парке Ваке у памятника Неизвестному Солдату, однако уже пятый год из-за ремонтных работ праздничные мероприятия там не проходят и перенесены в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе. День ВОВ: забытая грузино-российская "дружба">>По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов Великой Отечественной войны, 26 из них живут в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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