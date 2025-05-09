https://sputnik-georgia.ru/20250509/porazhenie-fashizma--vazhnoe-sobytie-premer-gruzii-pozdravil-veteranov-vov-293293764.html
Поражение фашизма – важное событие, премьер Грузии поздравил ветеранов ВОВ
Поражение фашизма – важное событие, премьер Грузии поздравил ветеранов ВОВ
Sputnik Грузия
Ираклий Кобахидзе напомнил всем, что победа над фашизмом была жизненно важной, и поэтому страна отмечает этот великий день 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T12:10+0400
2025-05-09T12:10+0400
2025-05-09T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Фашизм был великим злом, и поэтому его поражение является важным событием, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Глава грузинского правительства вместе с членами Кабмина, с президентом Михаилом Кавелашвили и главой парламента Шалвой Папуашвили почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил венок к бюсту Мелитона Кантария. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. Уже пятый год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы. История не будет переписана – глава парламента Грузии отметил вклад грузин в ВОВ>>По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 66.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, общество
грузия, новости, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, общество
Поражение фашизма – важное событие, премьер Грузии поздравил ветеранов ВОВ
Ираклий Кобахидзе напомнил всем, что победа над фашизмом была жизненно важной, и поэтому страна отмечает этот великий день
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Фашизм был великим злом, и поэтому его поражение является важным событием, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Глава грузинского правительства вместе с членами Кабмина, с президентом Михаилом Кавелашвили и главой парламента Шалвой Папуашвили почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил венок к бюсту Мелитона Кантария.
"Мы чтим память погибших во Второй мировой войне. Фашизм был величайшим злом, и его поражение – это крайне важное событие, поэтому эта дата отмечается. Еще раз хочу поздравить всех ветеранов с сегодняшним днем", – заявил Кобахидзе.
В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. Уже пятый год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 66.