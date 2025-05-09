https://sputnik-georgia.ru/20250509/prezident-gruzii-pozdravil-veteranov-s-dnem-pobedy-nad-fashizmom-293301525.html

Президент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом

Президент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом

Sputnik Грузия

Михаил Кавелашвили подчеркнул важность Победы, которая стала предпосылкой новой истории 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T14:11+0400

2025-05-09T14:11+0400

2025-05-09T14:11+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Девятое мая – день, когда человечество написало новую историю Победой над фашизмом, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем поздравлении ветеранам. Президент Грузии вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, членами Кабмина, главой парламента Шалвой Папуашвили, мэром Тбилиси Кахой Каладзе почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил венок к бюсту Мелитона Кантария в парке им. Киквидзе. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. Уже пятый год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк им. Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы.Поражение фашизма – важное событие, премьер Грузии поздравил ветеранов ВОВ>>По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, в прошлом году их было 66. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе