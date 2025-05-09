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Президент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом
Президент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом
Sputnik Грузия
Михаил Кавелашвили подчеркнул важность Победы, которая стала предпосылкой новой истории 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T14:11+0400
2025-05-09T14:11+0400
2025-05-09T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Девятое мая – день, когда человечество написало новую историю Победой над фашизмом, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем поздравлении ветеранам. Президент Грузии вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, членами Кабмина, главой парламента Шалвой Папуашвили, мэром Тбилиси Кахой Каладзе почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил венок к бюсту Мелитона Кантария в парке им. Киквидзе. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. Уже пятый год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк им. Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы.Поражение фашизма – важное событие, премьер Грузии поздравил ветеранов ВОВ>>По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, в прошлом году их было 66. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе
грузия, новости, общество, тбилиси, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе
Президент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы над фашизмом
Михаил Кавелашвили подчеркнул важность Победы, которая стала предпосылкой новой истории
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Девятое мая – день, когда человечество написало новую историю Победой над фашизмом, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем поздравлении ветеранам.
Президент Грузии вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, членами Кабмина, главой парламента Шалвой Папуашвили, мэром Тбилиси Кахой Каладзе почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил венок к бюсту Мелитона Кантария в парке им. Киквидзе.
"Девятое мая – день, когда человечество написало новую историю Победой над фашизмом. Мы, грузины, внесли большой вклад в создание этой истории. Я выражаю огромное уважение нашим героям-ветеранам и отдаю дань памяти нашим соотечественникам, погибшим во время Второй мировой войны, не пожалевшим своей жизни ради свободы и мира", – заявил Кавелашвили.
В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. Уже пятый год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк им. Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, в прошлом году их было 66.