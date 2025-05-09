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Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке - Sputnik Грузия, 1920
80 лет Победы в Великой Отечественной войне
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Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 80-летием Победы
Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 80-летием Победы
Sputnik Грузия
Российский президент пожелал ветеранам здоровья и долголетия, а народу Грузии – мира и процветания 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T08:30+0400
2025-05-09T09:53+0400
80 лет победы в великой отечественной войне
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.Владимир Путин отметил, что сегодня наш священный долг – сохранить и передать потомкам завещанные нам добрые традиции дружбы и взаимопомощи, не позволить предать забвению славные страницы общей истории и посеять рознь между народами России и Грузии.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 66.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, грузия, политика, владимир путин, ветераны
россия, грузия, политика, владимир путин, ветераны

Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 80-летием Победы

08:30 09.05.2025 (обновлено: 09:53 09.05.2025)
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Российский президент пожелал ветеранам здоровья и долголетия, а народу Грузии – мира и процветания
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Эта юбилейная дата имеет особое значение для народов России и Грузии. В наших странах никогда не забудут о великих подвигах и тяжелейших испытаниях, выпавших на долю поколения победителей – наших отцов и дедов, которые плечом к плечу храбро сражались с захватчиками на фронте и не покладая рук трудились в тылу, приближая победу над нацизмом", – говорится в поздравлении президента России.

Владимир Путин отметил, что сегодня наш священный долг – сохранить и передать потомкам завещанные нам добрые традиции дружбы и взаимопомощи, не позволить предать забвению славные страницы общей истории и посеять рознь между народами России и Грузии.

"Искренне желаю вам, дорогие ветераны, доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а всему грузинскому народу – мира, счастья и процветания", – сказано в поздравительном письме Путина.

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Поздравления В.В. Путина Ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам Грузии
Поздравления В.В. Путина Ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2025
Поздравления В.В. Путина Ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам Грузии
Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 66.
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