https://sputnik-georgia.ru/20250511/ubiystvo-19-letnego-posetitelya-kluba-v-tbilisi---politsiya-zaderzhala-podozrevaemykh-293330014.html
Убийство 19-летнего посетителя клуба в Тбилиси - полиция задержала подозреваемых
Убийство 19-летнего посетителя клуба в Тбилиси - полиция задержала подозреваемых
Sputnik Грузия
Второй задержанный стал свидетелем убийства, но не сообщил о преступлении в соответствующие органы 11.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-11T21:24+0400
2025-05-11T21:24+0400
2025-05-11T21:53+0400
происшествия
грузия
новости
убийство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Два человека задержаны полицией Тбилиси по горячим следам по обвинению в умышленном убийстве 19-летнего посетителя бара, сообщили в пресс-службе ведомства. Один из задержанных, ранее судимый за особо тяжкое преступление, обвиняется в умышленном убийстве, а второй - в недонесении о преступлении. Обвиняемым 36 и 45 лет. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Следствие установило, что обвиняемый поссорился с находящимся в том же баре 19 -летним молодым человеком. Он ударил ее ножом и скрылся с места преступления. В результате полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия. Молодой мужчина убит в одном из тбилисских баров >>В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемый в убийстве был задержан полицией. Следствие также установило, что второй задержанный стал свидетелем убийства, но не сообщил о преступлении в соответствующие органы. Расследование ведется по двум статьям УК Грузии - "Умышленное убийство" и "Недонесение о преступлении". По данным СМИ, убийство произошло в столичном баре "Ратис бари" на рассвете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, убийство
происшествия, грузия, новости, убийство
Убийство 19-летнего посетителя клуба в Тбилиси - полиция задержала подозреваемых
21:24 11.05.2025 (обновлено: 21:53 11.05.2025)
Второй задержанный стал свидетелем убийства, но не сообщил о преступлении в соответствующие органы
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Два человека задержаны полицией Тбилиси по горячим следам по обвинению в умышленном убийстве 19-летнего посетителя бара, сообщили в пресс-службе ведомства.
Один из задержанных, ранее судимый за особо тяжкое преступление, обвиняется в умышленном убийстве, а второй - в недонесении о преступлении. Обвиняемым 36 и 45 лет. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
Следствие установило, что обвиняемый поссорился с находящимся в том же баре 19 -летним молодым человеком. Он ударил ее ножом и скрылся с места преступления. В результате полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемый в убийстве был задержан полицией.
Следствие также установило, что второй задержанный стал свидетелем убийства, но не сообщил о преступлении в соответствующие органы.
Расследование ведется по двум статьям УК Грузии - "Умышленное убийство" и "Недонесение о преступлении".
По данным СМИ, убийство произошло в столичном баре "Ратис бари" на рассвете.