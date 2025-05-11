https://sputnik-georgia.ru/20250511/ubiystvo-19-letnego-posetitelya-kluba-v-tbilisi---politsiya-zaderzhala-podozrevaemykh-293330014.html

Убийство 19-летнего посетителя клуба в Тбилиси - полиция задержала подозреваемых

Убийство 19-летнего посетителя клуба в Тбилиси - полиция задержала подозреваемых

Sputnik Грузия

Второй задержанный стал свидетелем убийства, но не сообщил о преступлении в соответствующие органы 11.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-11T21:24+0400

2025-05-11T21:24+0400

2025-05-11T21:53+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Два человека задержаны полицией Тбилиси по горячим следам по обвинению в умышленном убийстве 19-летнего посетителя бара, сообщили в пресс-службе ведомства. Один из задержанных, ранее судимый за особо тяжкое преступление, обвиняется в умышленном убийстве, а второй - в недонесении о преступлении. Обвиняемым 36 и 45 лет. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Следствие установило, что обвиняемый поссорился с находящимся в том же баре 19 -летним молодым человеком. Он ударил ее ножом и скрылся с места преступления. В результате полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия. Молодой мужчина убит в одном из тбилисских баров >>В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемый в убийстве был задержан полицией. Следствие также установило, что второй задержанный стал свидетелем убийства, но не сообщил о преступлении в соответствующие органы. Расследование ведется по двум статьям УК Грузии - "Умышленное убийство" и "Недонесение о преступлении". По данным СМИ, убийство произошло в столичном баре "Ратис бари" на рассвете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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