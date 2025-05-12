https://sputnik-georgia.ru/20250512/spros-na-kvartiry-v-batumi-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-293330693.html

Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные

Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Продажи новостроек в Батуми выросли на 12%, а старых квартир – упали на 46,5% 12.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-12T13:13+0400

2025-05-12T13:13+0400

2025-05-12T13:13+0400

грузия

новости

экономика

батуми

недвижимость

недвижимость в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24635/86/246358671_0:109:3257:1941_1920x0_80_0_0_ebf1fd638e37d7cf44712ca53ddb7d6d.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в марте 2025 года вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 1 233 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 4,9% и составил 64 миллиона долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 12%, а старых квартир — упали на 46,5%. Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за март >>Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в марте 2025 года выросла на 4% и составила 1 141 доллар за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 22,5% и составила 1 149 долларов за квадратный метр. По данным компании, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии