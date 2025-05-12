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Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Продажи новостроек в Батуми выросли на 12%, а старых квартир – упали на 46,5% 12.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-12T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в марте 2025 года вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 1 233 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 4,9% и составил 64 миллиона долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 12%, а старых квартир — упали на 46,5%. Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за март >>Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в марте 2025 года выросла на 4% и составила 1 141 доллар за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 22,5% и составила 1 149 долларов за квадратный метр. По данным компании, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Продажи новостроек в Батуми выросли на 12%, а старых квартир – упали на 46,5%
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в марте 2025 года вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 1 233 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 4,9% и составил 64 миллиона долларов.
По данным компании, продажи новостроек выросли на 12%, а старых квартир — упали на 46,5%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в марте 2025 года выросла на 4% и составила 1 141 доллар за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 22,5% и составила 1 149 долларов за квадратный метр.
По данным компании, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.