https://sputnik-georgia.ru/20250513/gruziya-mozhet-vernutsya-v-pase-tbilisi-vydvinul-usloviya-293343222.html

Грузия может вернуться в ПАСЕ? Тбилиси выдвинул условия

Грузия может вернуться в ПАСЕ? Тбилиси выдвинул условия

Sputnik Грузия

Ранее ПАСЕ проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в... 13.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-13T14:30+0400

2025-05-13T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Грузинская делегация выдвинула условия для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), а президент организации Теодорос Русопулос выразил готовность способствовать устранению всех возможных барьеров для этого, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили. Об этом Махашвили заявил по итогам встречи председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили с президентом ПАСЕ, которая состоялась накануне в Будапеште. По данным пресс-службы парламента, стороны обсудили отсутствие на сегодняшний день делегации в ПАСЕ. В этом контексте Папуашвили обратил внимание на резолюцию, принятую ПАСЕ в январе 2025 года, которая подтолкнула членов парламента к выходу из делегации.Главная мысль грузинских парламентариев заключалась в том, что это были не просто идеи, а четко заявленные условия, выдвинутые радикальными группами, и это был несправедливый подход к Грузии, подчеркнул депутат. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Грузия отозвала членов своей делегации из ПАСЕ>>Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Оговорка относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи. Позже 10 апреля ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, с котором осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, пасе, совет европы, тбилиси, будапешт