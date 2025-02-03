https://sputnik-georgia.ru/20250203/gruziya-otozvala-chlenov-svoey-delegatsii-iz-pase-291995600.html

Грузия отозвала членов своей делегации из ПАСЕ

Грузия отозвала членов своей делегации из ПАСЕ

Sputnik Грузия

Несмотря на старания оппозиции и ряда НПО, полномочия грузинской делегации все-таки были признаны, заявил спикер 03.02.2025, Sputnik Грузия

2025-02-03T22:04+0400

2025-02-03T22:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Парламент Грузии принял решение об отзыве членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), решение было принято на заседания бюро парламента. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее. Как отметил спикер, несмотря на старания оппозиции и ряда НПО, полномочия грузинской делегации все-таки были признаны, благодаря интенсивной работе членов делегации во главе с вице-спикером Теей Цулукиани. "Члены делегации индивидуально обратились к председателю Парламентской Ассамблеи по вопросу прекращения своих полномочий. После этого я также обращусь к председателю Парламентской Ассамблеи, что в составе делегации Парламента Грузии нет ни одного члена", – заявил Папуашвили. ПАСЕ не играет особой роли – премьер-министр Грузии >>В состав грузинской делегации ПАСЕ входят вице-спикер парламента республики Тея Цулукиани, депутаты Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи и Эка Сепашвили. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. Названы сроки начала работы парламентской комиссии по расследованию действий "Нацдвижения" >>США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран, включая Великобританию, ввели визовые санкции примерно против 200 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, тея цулукиани, пасе