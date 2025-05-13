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Сборная Грузии по регби откроет летние тест-матчи игрой с Ирландией в Тбилиси
Сборная Грузии по регби откроет летние тест-матчи игрой с Ирландией в Тбилиси
Sputnik Грузия
После матча с ирландцами грузинские регбисты отправятся в Южную Африку, где проведут два матча 13.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-13T19:01+0400
2025-05-13T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Сборная Грузии по регби откроет летние тест-матчи игрой против Ирландии в Тбилиси 5 июля, сообщили в Союзе регби Грузии. Встреча состоится на стадионе Михаила Месхи. Начало матча в 21:00. Этим летом подопечным Кокерелла предстоит провести три тестовых матча. После матча с ирландцами они отправятся в Южную Африку и 12 июля сыграют с местной командой Toyota Cheetahs в Блумфонтейне, а 19-го числа встретятся с действующими чемпионами мира, сборной ЮАР на стадионе в городе Мбомбела. Сборная Грузии играла против ирландцев уже пять раз и проиграла все встречи. Впервые "Борджгалоснеби" сыграли против ирландцев в 1998 году в отборочном этапе чемпионата мира 1999 года. Соперник выиграл в Дублине со счетом 70:0. Четыре года спустя Ирландия снова победила в Дублине в отборочном матче чемпионата мира со счетом 63:14. Лучший результат для Грузии был зафиксирован на чемпионате мира 2007 года. Ирландцы с большим трудом выиграли со счетом 14:10, и в этом матче Грузия заработала свое первое (утешительное) очко на чемпионате мира. Сборная Грузии по регби восьмой раз подряд и в 17 раз в истории стала чемпионом Европы >>Ирландия – 24-кратный победитель Кубка шести наций. Последние два титула сборная завоевала в 2023 и 2024 годах, а в этом году уступила чемпионский титул Франции. Она занимает третье место среди европейских команд в мировом рейтинге. На первом месте находится Южная Африка, за ней следует Новая Зеландия. Tест-матч – игра международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, ирландия, юар, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, товарищеский матч
Сборная Грузии по регби откроет летние тест-матчи игрой с Ирландией в Тбилиси
После матча с ирландцами грузинские регбисты отправятся в Южную Африку, где проведут два матча
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Сборная Грузии по регби откроет летние тест-матчи игрой против Ирландии в Тбилиси 5 июля, сообщили в Союзе регби Грузии.
Встреча состоится на стадионе Михаила Месхи. Начало матча в 21:00.
"Официальное подтверждение теста с Ирландией – очень хорошая новость. В этом году у нас лучшие летние тесты – с двумя сильнейшими командами, что вносит значительный вклад в развитие регбийных наций", – сказал главный тренер сборной Ричард Кокерилл.
Этим летом подопечным Кокерелла предстоит провести три тестовых матча. После матча с ирландцами они отправятся в Южную Африку и 12 июля сыграют с местной командой Toyota Cheetahs в Блумфонтейне, а 19-го числа встретятся с действующими чемпионами мира, сборной ЮАР на стадионе в городе Мбомбела.
Сборная Грузии играла против ирландцев уже пять раз и проиграла все встречи. Впервые "Борджгалоснеби" сыграли против ирландцев в 1998 году в отборочном этапе чемпионата мира 1999 года. Соперник выиграл в Дублине со счетом 70:0. Четыре года спустя Ирландия снова победила в Дублине в отборочном матче чемпионата мира со счетом 63:14.
Лучший результат для Грузии был зафиксирован на чемпионате мира 2007 года. Ирландцы с большим трудом выиграли со счетом 14:10, и в этом матче Грузия заработала свое первое (утешительное) очко на чемпионате мира.
Ирландия – 24-кратный победитель Кубка шести наций. Последние два титула сборная завоевала в 2023 и 2024 годах, а в этом году уступила чемпионский титул Франции. Она занимает третье место среди европейских команд в мировом рейтинге. На первом месте находится Южная Африка, за ней следует Новая Зеландия.
Tест-матч – игра международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.