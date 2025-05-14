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"Было незабываемо" – Мжаванадзе о грандиозном Параде Победы в Минске

"Было незабываемо" – Мжаванадзе о грандиозном Параде Победы в Минске

Sputnik Грузия

В 2025 году 80 лет исполнилось со дня Победы над фашизмом, и эту священную дату люди продолжают чтить по всему миру 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T19:35+0400

2025-05-14T19:35+0400

2025-05-14T23:01+0400

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80 лет победы в великой отечественной войне

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. День Победы над фашизмом – 9 Мая – отметили в разных странах мира по-разному. Военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в ВОВ, помимо Москвы, грандиозно прошел и в столице Беларуси, на которой впервые присутствовал председатель "Объединения правозащитников" Грузии, адвокат, директор телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе.Чем впечатлило празднование 9 Мая, почему в Грузии этому дню уделяется мало внимания, о приближении налаживания грузино-российских отношений Мжаванадзе рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.- В этом году вы решили отпраздновать 9 Мая в Минске. Почему ваш выбор пал на Беларусь и какие впечатления от столь масштабного празднования Дня Победы?- Меня пригласил МИД Беларуси и посольство Беларуси в Грузии. Из Грузии только я присутствовал на Параде в связи с 80-летием со Дня Победы в ВОВ. В Минске прошел и Парад, и театральное представление под названием "Мы будем жить". Очень интересно было на это посмотреть. Потому что вся страна праздновала 80-летие. И на улицах республики все отмечали этот день.- Что больше всего впечатлило?- Больше всего впечатлило, что 9 мая вся страна жила этим Днем. Такого я нигде не видел. И маленькие дети, и старшее поколение, и чиновники – все были участниками всеобщей радости. Больше всего понравилось, что беларусы ценят то, что их деды, их отцы, воевали в ВОВ. Илья Чавчавадзе (грузинский общественный деятель, публицист, писатель – прим.) сказал: "Если страна забывает свою историю, тогда у нее нет будущего". Так что у Беларуси есть будущее, так как они помнят свою историю.Нашу делегацию провели в место, где раньше был концлагерь, где полмиллиона узников были не только из Беларуси, но и из Европы, из зарубежных стран. Это все впечатлило. Поэтому и называется "9 Мая – Победа слезами". Как можно вспоминать этот день, не вспоминая о жертвах. Для меня был шок, что полмиллиона узников находились там, как уничтожали людей в газовых камерах, как их расстреливали.Примечательно, что 14 тысяч грузин пали на белорусской земле, и беларусы очень уважают грузин за это. В стране есть улицы, названные в честь грузинских героев Советского Союза. Например, улица Георгия Чихладзе и Мирзы Геловани.Тем не менее, сами беларусы потеряли каждого третьего жителя на войне. Был фактически геноцид белорусского народа.- Что вы можете сказать о Минске?- Я во многих странах побывал, в том числе и в европейских, и такой страны, как Беларусь, я не видел. Это развитый город, в котором порядок и процветание. Есть рабочие места, развито производство. Практически я вернулся в Советский Союз. Эта страна – мечта. Хотел бы, чтобы и в Грузии было так, спокойно, и люди были довольны жизнью, имели работу и чувствовали себя безопасно.- Как вы оцениваете празднование 9 Мая в Грузии?- Хотелось бы, чтобы и Грузия так помпезно отмечала 9 Мая. Потому что мы тоже внушительную роль внесли в Победу, во главе были грузины: Иосиф Сталин, Лаврентий Берия, и 350 тысяч грузин погибли в этой войне. В военном параде участвовали многие постсоветские страны, поэтому грустно и стыдно, что Грузия не участвует в таких масштабных мероприятиях. Грузия не участвовала и в параде в Москве и не была в Минске.Вклад Грузии в Победу в Великой Отечественной войне>>В Грузии мы отпраздновали очень скромно. По сравнению с Минском и Москвой, Тбилиси фактически не отмечал. Только в парке Киквидзе собрались жители страны, возложив цветы к памятнику Мелитона Кантария. Даже сам бюст оставляет желать лучшего, потому что по нему не видно, что это герой Советского Союза, военный или простой житель. Все очень скромно, нет ощущения всеобщей радости.И как страна может жить по законам Георгия Тортладзе (экс-депутат, был инициатором законопроекта, запрещающего советскую символику в Грузии – прим.), когда отменена символика Советского Союза: красные флаги, Георгиевские ленты. Это все надо менять, уму непостижимо, как можно обойтись без всего этого на праздновании.Белорусы, узбеки, киргизы, армяне, азербайджанцы – все празднуют. Только мы в Грузии обходимся скромными мероприятиями, будто Грузия не участвовала в ВОВ.Например, выступая, президент США Дональд Трамп сказал, что эту войну выиграл Советский Союз, но внушительная доля победы принадлежит США. А у американцев погибла 131 тысяча человек, в то время как погибло 350 тысяч грузин. От Грузии пали больше, чем американцы, а они уверяют о своей внушительной роли в Победе. Поэтому стыдно, что флаг подняли грузины, державой руководил Сталин и множество грузин, а показано так, будто три-четыре грузина воевали.В Грузии 9 Мая – государственный праздник и выходной день. Уже пятый год в этот день ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк им. Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Цветы, шествия, слова благодарности – как в столице отметили День Великой Победы? – видео>>Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 66.- Почему в Грузии молодежь не включена в празднование Дня Победы?- Все дело в том, что наши вузы находятся под влиянием прозападных сил. Эти люди – преемники фашистов. Люди, которые сейчас руководят Германией, Европейскими странами, многие из них преемники фашистов, которые уничтожали нас. Поэтому они ненавидят наших предков. Когда Джордж Сорос приехал в Грузию, он сказал, что не хочет с нами общаться, а хочет общаться с нашей молодежью. Они создали такую систему образования, в которой нет места нашему прошлому. Они не уважают наше прошлое. Поэтому я привел слова Ильи Чавчавадзе, что страна, которая забывает свое прошлое, не имеет будущего. Это логично, что наша молодежь не интересуется ВОВ, потому что они так выросли. Но думаю, что скоро все изменится. Вот в Беларуси в основном молодежь была включена и была локомотивом всех мероприятий. Хотелось бы, чтобы и грузины также ценили прошлое.- Гостями торжественных мероприятий в Москве стали более 20 глав государств. В их числе лидеры стран СНГ, а также Китая, Бразилии, Словакии, Сербии, Вьетнама, Монголии, Зимбабве, Кении, Мьянмы, Экваториальной Гвинеи и других стран. Есть ли надежда, что в ближайшие годы и лидеры Грузии разделят 9 Мая с соседней страной?- Думаю, скоро все изменится. Есть предпосылки этого, что на следующем 9 Мая Грузия будет представлена на парадах и в Москве, и в Минске, и наши военные тоже будут маршировать на Красной площади. Мой дед тоже участвовал в войне, получил ранение, и я мечтаю пройтись по Красной площади с его фотографией во время шествия "Бессмертный полк". Это общая наша история: русских, грузин, белорусов и других постсоветских стран, у нас много общего, и нельзя забывать нашу общую историю. Все, конечно, при условии, что восстановятся дипотношения. Мы вместе с организацией "Солидарность во имя мира" собираем подписи под резолюцией, чтобы грузинская власть знала, что население Грузии требует восстановления дипотношений с Россией и начала диалога.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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