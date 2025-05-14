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Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили задержан в зале суда

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили задержан в зале суда

Sputnik Грузия

Окруашвили понесет ответственность за неявку на заседание Временной следственной комиссии 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T14:52+0400

2025-05-14T14:52+0400

2025-05-14T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили из-за неуплаты залога. Его задержали прямо в зале суда.Прокуратура начала расследование в отношении Окруашвили на основании обращения председателя Временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Он отказался явиться в апреле на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения". Экс-министру обороны Грузии Окруашвили предъявлено обвинение>>>О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования Временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Окруашвили не выплатил залог в размере 20 тысяч лари, ранее избранный судом.По словам самого Окруашвили, он не признает легитимность комиссии, как и парламента.Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, ираклий окруашвили, тея цулукиани