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Папуашвили: Германия спонсирует в Грузии тех, кого запрещает у себя

Папуашвили: Германия спонсирует в Грузии тех, кого запрещает у себя

Sputnik Грузия

Власти Германии запретили деятельность организации "Королевство Германии" и арестовали четверых ее руководителей 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T13:30+0400

2025-05-14T13:30+0400

2025-05-14T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Власти Германии запрещают организации, которые не признают легитимность их правительства, создают параллельные структуры, но при этом финансируют в Грузии группы с аналогичным поведением, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Власти Германии запретили деятельность организации "Королевство Германии", которая является частью антиправительственного движения "Рейхсбюргеров", и арестовали четверых ее руководителей. Как заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт, "цели и деятельность объединения противоречат уголовному законодательству и направлены против конституционного строя". По словам Папуашвили, в Германии власти запрещают т. н. группы "Рейхсбюргеров" на том основании, что они "не признают легитимность избранной власти Германии", "создают параллельные властные структуры", "бойкотируют решения властей", "препятствуют работе полиции" и "утверждают, что Германия управляется оккупационной силой". Это происходит одновременно и на одной планете, подчеркнул глава грузинского законодательного органа. Партнерство Грузии с рядом западных стран, в том числе и с Германией, начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса Евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Глава парламента Грузии назвал политическим шантажом возможность приостановки безвиза с ЕС>>>Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути Евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря. 31 декабря 2024 года, МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих во время акций протеста. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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