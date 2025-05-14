https://sputnik-georgia.ru/20250514/v-batumi-naznachen-novyy-i-o-mera-293357110.html
В Батуми назначен новый и. о. мэра
В Батуми назначен новый и. о. мэра
Sputnik Грузия
Накануне Арчил Чиковани подал в отставку с поста мэра Батуми без объяснения причин 14.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-14T14:31+0400
2025-05-14T14:31+0400
2025-05-14T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Исполняющим обязанности мэра черноморского курортного города Батуми (АР Аджария) станет Георгий Мурванидзе, который ранее занимал должность заместителя руководителя Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Батуми. Накануне Арчил Чиковани подал в отставку с поста мэра Батуми без объяснения причин. Он был мэром Батуми с осени 2021 года, сменив на этой должности Лашу Комахидзе. Срок полномочий Чиковани истекал в октябре 2025 года. Георгий Мурванидзе по профессии правовед. Он имеет степень доктора международных отношений. Окончил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили по специальности правоведение, а также докторантуру Грузинского технического университета по специальности международные отношения. В течение многих лет занимал различные должности в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Мэр Батуми покинул пост>>Выборы нового мэра пройдут 4 октября. Что касается Чиковани, то кандидат от правящей партии был избран мэром Батуми во втором туре местных выборов осенью 2021 года. Он опередил своего основного конкурента из "Единого национального движения" Георгия Киртадзе. Голоса избирателей распределились следующим образом: 51,02% (первый тур 41,08%) против 48,98% (первый тур 41,97%). До избрания Чиковани исполнял обязанности мэра Батуми после отставки своего предшественника Лаши Комахидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, батуми, тбилиси, лаша комахидзе, единое национальное движение, аджария
грузия, новости, батуми, тбилиси, лаша комахидзе, единое национальное движение, аджария
В Батуми назначен новый и. о. мэра
Накануне Арчил Чиковани подал в отставку с поста мэра Батуми без объяснения причин
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Исполняющим обязанности мэра черноморского курортного города Батуми (АР Аджария) станет Георгий Мурванидзе, который ранее занимал должность заместителя руководителя Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Батуми.
Накануне Арчил Чиковани подал в отставку с поста мэра Батуми без объяснения причин. Он был мэром Батуми с осени 2021 года, сменив на этой должности Лашу Комахидзе. Срок полномочий Чиковани истекал в октябре 2025 года.
"Глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили поблагодарил Арчила Чиковани за проделанную работу и пожелал Георгию Мурванидзе успехов на новой должности", – говорится в сообщении мэрии Батуми.
Георгий Мурванидзе по профессии правовед. Он имеет степень доктора международных отношений. Окончил Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили по специальности правоведение, а также докторантуру Грузинского технического университета по специальности международные отношения.
В течение многих лет занимал различные должности в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.
Выборы нового мэра пройдут 4 октября.
Что касается Чиковани, то кандидат от правящей партии был избран мэром Батуми во втором туре местных выборов осенью 2021 года. Он опередил своего основного конкурента из "Единого национального движения" Георгия Киртадзе.
Голоса избирателей распределились следующим образом: 51,02% (первый тур 41,08%) против 48,98% (первый тур 41,97%).
До избрания Чиковани исполнял обязанности мэра Батуми после отставки своего предшественника Лаши Комахидзе.