https://sputnik-georgia.ru/20250515/gruziya-gotova-snizit-kolichestvo-otkazov-vo-vezde-dlya-grazhdan-kazakhstana-293371923.html

Грузия готова снизить количество отказов во въезде для граждан Казахстана

Грузия готова снизить количество отказов во въезде для граждан Казахстана

Sputnik Грузия

В МИД Казахстана заявили, что подавляющее большинство граждан прибывают в Грузию как туристы и добросовестно соблюдают закон 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T14:20+0400

2025-05-15T14:20+0400

2025-05-15T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Количество отказов на въезд в Грузию гражданам Казахстана снизилось с начала мая 2025 года, и власти готовы сохранить положительную динамику, а также обеспечить комфортные условия для пребывания казахских граждан в стране, сообщает пресс-служба МИД Казахстана по итогам консульских консультации между министерствами иностранных дел двух стран. Казахстанские дипломаты на встрече с грузинскими коллегами выразили обеспокоенность в связи с частыми отказами во въезде в Грузию гражданам Казахстана по прибытии и их последующей депортацией. При этом, как отметили в МИД, было подчеркнуто, что подавляющее большинство граждан прибывают в Грузию как туристы и добросовестно соблюдают закон. По информации МИД, в ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в консульской сфере. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов граждан обеих стран, выполнению двусторонних и многосторонних договоров, а также международных конвенций в консульско-правовой области, вопросам уголовно-правового сотрудничества и экстрадиции граждан, и другим актуальным вопросам. Туристы из Казахстана пожаловались на проблемы в Грузии>>Ранее в социальных сетях появились многочисленные сообщения казахстанцев, столкнувшихся с проблемами при прохождении паспортного контроля после прилета в Грузию. Многих из них подолгу допрашивали, а некоторым было отказано во въезде. На некорректное обращение с туристами из Казахстана в Грузии ранее пожаловалась организация "Казахстанско-грузинское экономическое объединение". По их словам, в 2024-2025 годах участились случаи некорректного обращения с туристами из Казахстана, особенно в сфере обслуживания. В заявлении также говорится, что на пограничных пунктах резко возросло количество случаев, когда граждане Казахстана по неясным или неадекватным причинам не могут въехать в страну. Туристы из Казахстана За первый квартал 2025 года из Казахстана было совершено 21 625 визитов, что на 22,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из официальных данных Национальной администрации туризма Грузии. Несмотря на снижение показателей, эта страна занимает девятое место в рейтинге 15 стран по количеству визитов международных посетителей. После 2020 года на протяжении нескольких лет количество визитов из Казахстана в Грузию росло как в квартальном, так и в годовом разрезе. В 2021 году граждане Казахстана осуществили 66 787 визитов, в 2022 году – 120 494 визита, в 2023 году – 167 492 визита, а в 2024 году – 178 930 визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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