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Грузия на "Евровидении - 2025": Мариам Шенгелия выступит 15 мая
Грузия на "Евровидении - 2025": Мариам Шенгелия выступит 15 мая
Sputnik Грузия
Мариам споет композицию Freedom под номером 10 15.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Представительница Грузии, певица Мариам Шенгелия выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2025" во втором полуфинале в четверг, 15 мая.Детское Евровидение - 2025 пройдет в Тбилиси в декабре &gt;&gt;&gt;Первый полуфинал, в котором перед зрителями выступили представители 15 стран, состоялся в Базеле 13 мая. По решению зрителей в финал вышли 10 стран: Польша, Эстония, Украина, Швеция, Норвегия, Португалия, Албания, Нидерланды, Сан-Марино и Исландия.Сегодня грузинка исполнит песню Freedom, музыку к которой написала композитор Кети Габисиани, а слова – Бука Картозия. Мариам выступит под номером 10.Наряду с Грузией во втором полуфинале выступят Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург и Сербия.Страны, вышедшие в финал из обоих полуфиналов, выступят перед зрителями 17 мая, а также страны "большой пятерки" (всего 26 стран). Страна-хозяйка конкурса (Швейцария) также автоматически выходит в финал. В прошлом году Грузию на конкурсе представляла певица Нуца Бузаладзе, занявшая 21 место.Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: София Нижарадзе с песней Shine в 2010 году и Eldrine с песней One More Day в 2011 году. Этот результат считается лучшим.Мариам Шенгелия – участница двух проектов на Первом канале, "Звезда Грузии" и "Голос". На сегодняшний день Мариам является солисткой популярной группы "Mix2ra". Певица также была бэк-вокалисткой представителя Грузии на "Евровидении - 2020" Торнике Кипиани. В том году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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евровидение, грузия, новости, культура
евровидение, грузия, новости, культура

Грузия на "Евровидении - 2025": Мариам Шенгелия выступит 15 мая

11:52 15.05.2025
© Alma Bengtsson / EBUМариам Шенгелия репетирует свой номер на сцене "Евровидения - 2025"
Мариам Шенгелия репетирует свой номер на сцене Евровидения - 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 15.05.2025
© Alma Bengtsson / EBU
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Мариам споет композицию Freedom под номером 10
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Представительница Грузии, певица Мариам Шенгелия выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2025" во втором полуфинале в четверг, 15 мая.
Детское Евровидение - 2025 пройдет в Тбилиси в декабре >>>
Первый полуфинал, в котором перед зрителями выступили представители 15 стран, состоялся в Базеле 13 мая. По решению зрителей в финал вышли 10 стран: Польша, Эстония, Украина, Швеция, Норвегия, Португалия, Албания, Нидерланды, Сан-Марино и Исландия.
© Alma Bengtsson / EBUМариам Шенгелия репетирует свой номер на сцене "Евровидения - 2025"
Мариам Шенгелия репетирует свой номер на сцене Евровидения - 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 14.05.2025
Мариам Шенгелия репетирует свой номер на сцене "Евровидения - 2025"
© Alma Bengtsson / EBU
Сегодня грузинка исполнит песню Freedom, музыку к которой написала композитор Кети Габисиани, а слова – Бука Картозия. Мариам выступит под номером 10.
Наряду с Грузией во втором полуфинале выступят Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург и Сербия.
Напомним, по правилам конкурса только зрители решают, кто выйдет из полуфинала в финал, а жюри в голосовании не участвует.
Страны, вышедшие в финал из обоих полуфиналов, выступят перед зрителями 17 мая, а также страны "большой пятерки" (всего 26 стран). Страна-хозяйка конкурса (Швейцария) также автоматически выходит в финал.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе "Евровидение - 2024"
Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе Евровидение - 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 14.05.2025
Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе "Евровидение - 2024"
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
В прошлом году Грузию на конкурсе представляла певица Нуца Бузаладзе, занявшая 21 место.
Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: София Нижарадзе с песней Shine в 2010 году и Eldrine с песней One More Day в 2011 году. Этот результат считается лучшим.
© Mariam ShengeliaПевица Мариам Шенгелия
Певица Мариам Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 14.05.2025
Певица Мариам Шенгелия
© Mariam Shengelia
Мариам Шенгелия – участница двух проектов на Первом канале, "Звезда Грузии" и "Голос". На сегодняшний день Мариам является солисткой популярной группы "Mix2ra". Певица также была бэк-вокалисткой представителя Грузии на "Евровидении - 2020" Торнике Кипиани. В том году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
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