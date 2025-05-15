https://sputnik-georgia.ru/20250515/premer-gruzii-razyasnil-prichinu-snyatiya-kandidatur-pololikashvili-s-vyborov-genseka-unwto-293370929.html

Премьер Грузии разъяснил причину снятия кандидатур Пололикашвили с выборов генсека UNWTO

Премьер Грузии разъяснил причину снятия кандидатур Пололикашвили с выборов генсека UNWTO

Sputnik Грузия

Испанские СМИ ранее писали, что решение правительства Грузии отозвать кандидатуру Зураб Пололикашвили является частью секретного соглашения с ОАЭ 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T13:15+0400

2025-05-15T13:15+0400

2025-05-15T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Выдвижение одного и того же человека на руководящие должности в структурах ООН в третий раз считается недемократичным, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя причины снятия кандидатуры грузинского дипломата Зураб Пололикашвили с выборов на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации (UNWTO). Пололикашвили ранее заявил, что информация о том, будто снятие его кандидатуры было согласовано с ним или произошло по его желанию, является ложью. "Когда я сел в самолет, тогда и увидел решение Deep крыс", – написал он оппозиционному телеканалу "Формула" и призвал премьера рассказать, на что обменяли его кандидатуру. При этом он отметил, что не представляет ни Deep state, ни "глобальную партию войны".Deep State в правящей партии называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. По словам премьера, интересен тот момент, что действующий глава Всемирной туристской организации ООН использует подобную лексику. Одной из причин, по словам Кобахидзе, было то, что определенные государства начали вызывать грузинских послов в качестве своего рода демарша в связи с тем, что власти Грузии в третий раз подали свою кандидатуру в систему ООН. При это премьер отметил, что были и другие причины, однако он не стал вдаваться в детали. Пололикашвили занял эту должность в 2018 году, а в 2021 году его избрали на второй срок. Сначала правительство Грузии выдвинуло его кандидатуру на очередные выборы, но позже отозвало ее и поддержало кандидата из ОАЭ. Испанские СМИ ранее писали, что решение правительства Грузии является частью секретного соглашения с ОАЭ. В администрации правительства это опровергли. Академия Всемирной туристской организации ООН откроется в Тбилиси>>Всемирная туристическая организация (UNWTO) – ведущая международная организация в сфере туризма, занимающаяся развитием устойчивого и общедоступного туризма. Впервые генсеком UNWTO Пололикашвили избрали в мае 2017 года. Это был первый раз, когда кандидат из Грузии был выбран на руководящую должность в важной международной организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, оаэ, зураб пололикашвили, оон, unwto, ираклий кобахидзе, тбилиси