https://sputnik-georgia.ru/20231027/akademiya-vsemirnoy-turistskoy-organizatsii-oon-otkroetsya-v-tbilisi-283701083.html

Академия Всемирной туристской организации ООН откроется в Тбилиси

Академия Всемирной туристской организации ООН откроется в Тбилиси

В Грузии существует большой спрос на туристическое образование, и инвестировать в Грузию в этом направлении очень выгодно, заявил генсек ВТО ООН 27.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Академия Всемирной туристской организации ООН будет открыта в Тбилиси, заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили. В Грузии существует большой спрос на туристическое образование, и инвестировать в Грузию в этом направлении очень выгодно, добавил он. "Сегодня туризм вносит большой вклад в экономику Грузии. Это место инвестиций и страна, где следует отдыхать", – сказал Пололикашвили. При этом он также анонсировал празднование в Грузии в 2024 году Всемирного дня туризма. Туризм в Грузии продолжает развиваться – сколько иностранцев приехало с начала года >>Число визитов международных путешественников в Грузию выросло на 43% в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило до 5,6 миллиона. По данным Национальной администрации туризма, показатели восстановлены на 76,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до пандемии, когда в стране был пик туризма. Когда пушки стреляют, туризм молчит – эксперт о вызовах грузинского туризма >>Из общего числа визитов 3,6 миллиона были туристическими, что на 35,2% больше, чем в 2022 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 91,6%. Кроме того, по состоянию лишь на третий квартал Грузию посетило 2,7 миллиона международных путешественников, что на 19,4% больше, чем в июле-сентябре 2022 года, и на 80,2% больше по сравнению с допандемийным периодом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, экономика, общество, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация