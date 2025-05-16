https://sputnik-georgia.ru/20250516/gruziya-ne-proshla-v-final-evrovideniya---2025-293384103.html

Грузия не прошла в финал "Евровидения - 2025"

Грузия не прошла в финал "Евровидения - 2025"

Sputnik Грузия

Шенгелия достойно выступила с грузино-английской песней Freedom под номером 10 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T01:23+0400

2025-05-16T01:23+0400

2025-05-16T01:25+0400

евровидение

новости

культура

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/07/293236466_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_e50b69c0a939467e4d17106b2a31726e.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Представительница Грузии, певица Мариам Шенгелия не прошла в финал международного песенного конкурса "Евровидение - 2025".Согласно правилам конкурса только зрители решают, кто выйдет из полуфинала в финал, а жюри в голосовании не участвует.Детское Евровидение - 2025 пройдет в Тбилиси в декабре >>>Страны, вышедшие в финал из обоих полуфиналов, выступят перед зрителями 17 мая, а также страны "большой пятерки" (всего 26 стран). Страна-хозяйка конкурса (Швейцария) также автоматически выходит в финал.В прошлом году Грузию на конкурсе представляла певица Нуца Бузаладзе, занявшая 21 место.Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: София Нижарадзе с песней Shine в 2010 году и Eldrine с песней One More Day в 2011 году. Этот результат считается лучшим.Мариам Шенгелия – участница двух проектов на Первом канале, "Звезда Грузии" и "Голос". На сегодняшний день Мариам является солисткой популярной группы "Mix2ra". Певица также была бэк-вокалисткой представителя Грузии на "Евровидении - 2020" Торнике Кипиани. В том году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

евровидение, новости, культура, грузия