https://sputnik-georgia.ru/20250516/na-kakikh-usloviyakh-gruziya-gotova-vernutsya-v-pase-otvet-deputata-293388010.html

На каких условиях Грузия готова вернуться в ПАСЕ? Ответ депутата

На каких условиях Грузия готова вернуться в ПАСЕ? Ответ депутата

Sputnik Грузия

Ранее ПАСЕ проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в... 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T11:46+0400

2025-05-16T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузия готова вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы, если мандат ее делегации будет безоговорочно признан ассамблеей, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе в передаче "Имеди LIVE". Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос ранее выразил готовность способствовать устранению всех возможных барьеров для возвращения грузинской делегации в ассамблею. Об этом депутат от правящей Леван Махашвили заявил по итогам встречи председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили с президентом ПАСЕ, которая состоялась 12 мая в Будапеште.В тексте решения ПАСЕ условия для признания мандата грузинской делегации были сформулированы как обязательные, однако позже, по словам Самхарадзе, президент ассамблеи назвал их всего лишь рекомендациями. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Грузия может вернуться в ПАСЕ? Тбилиси выдвинул условия>>Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Оговорка относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи. Позже 10 апреля ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, с котором осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, будапешт, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, совет европы, пасе, грузия - евросоюз, евросоюз