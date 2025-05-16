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На каких условиях Грузия готова вернуться в ПАСЕ? Ответ депутата
На каких условиях Грузия готова вернуться в ПАСЕ? Ответ депутата
Sputnik Грузия
Ранее ПАСЕ проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в... 16.05.2025, Sputnik Грузия
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2025-05-16T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузия готова вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы, если мандат ее делегации будет безоговорочно признан ассамблеей, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе в передаче "Имеди LIVE". Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос ранее выразил готовность способствовать устранению всех возможных барьеров для возвращения грузинской делегации в ассамблею. Об этом депутат от правящей Леван Махашвили заявил по итогам встречи председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили с президентом ПАСЕ, которая состоялась 12 мая в Будапеште.В тексте решения ПАСЕ условия для признания мандата грузинской делегации были сформулированы как обязательные, однако позже, по словам Самхарадзе, президент ассамблеи назвал их всего лишь рекомендациями. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ. Грузия может вернуться в ПАСЕ? Тбилиси выдвинул условия>>Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Оговорка относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи. Позже 10 апреля ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, с котором осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, будапешт, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, совет европы, пасе, грузия - евросоюз, евросоюз
На каких условиях Грузия готова вернуться в ПАСЕ? Ответ депутата
11:46 16.05.2025 (обновлено: 11:48 16.05.2025)
Ранее ПАСЕ проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузия готова вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы, если мандат ее делегации будет безоговорочно признан ассамблеей, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе в передаче "Имеди LIVE".
Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос ранее выразил готовность способствовать устранению всех возможных барьеров для возвращения грузинской делегации в ассамблею. Об этом депутат от правящей Леван Махашвили заявил по итогам встречи председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили с президентом ПАСЕ, которая состоялась 12 мая в Будапеште.
"Наша позиция была очень твердой — мы заявили, что если ПАСЕ готова признать мандат грузинской делегации без каких-либо предварительных условий, то других препятствий для возвращения делегации Грузии нет. Наше требование заключается в том, чтобы мандаты грузинской делегации были признаны безоговорочно", — заявил он.
В тексте решения ПАСЕ условия для признания мандата грузинской делегации были сформулированы как обязательные, однако позже, по словам Самхарадзе, президент ассамблеи назвал их всего лишь рекомендациями.
"Однако, что те вопросы, которые мы обозначили как предварительные условия для полноценного признания мандата грузинской делегации, президент ПАСЕ назвал просто рекомендациями и заявил, что они не были обязательными к исполнению. Однако из текста это совершенно точно так не читалось", - заявил депутат.
ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее и отозвала членов своей делегации из ПАСЕ.
Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству.
В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Оговорка относительно проведения досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлема и выходит за рамки компетенции Ассамблеи.
Позже 10 апреля ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, с котором осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии.