https://sputnik-georgia.ru/20250517/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-17-maya--prognoz-po-gorodam-293399920.html

Какая погода будет в Грузии 17 мая – прогноз по городам

Какая погода будет в Грузии 17 мая – прогноз по городам

Sputnik Грузия

Самая высокая температура, +32, ожидается сегодня в курортном Батуми 17.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-17T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. На всей территории Западной Грузии 17 мая ожидается преимущественно солнечная погода, температура значительно повысится. В Восточной – синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, но без осадков.Прогноз погоды по городам:Между тем дожди, местами сильные, с грозами, ожидаются на большей территории Грузии с конца дня 18 мая до утра 19 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, 18-19 мая в Грузии будет дуть сильный западный ветер. Кроме того, на востоке Грузии возможен град. Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии >>>"Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползне-селевых процессов в холмистых и горных районах страны", – говорится в сообщении ведомства.Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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