Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250517/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-17-maya--prognoz-po-gorodam-293399920.html
Какая погода будет в Грузии 17 мая – прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 17 мая – прогноз по городам
Sputnik Грузия
Самая высокая температура, +32, ожидается сегодня в курортном Батуми 17.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-17T10:52+0400
2025-05-17T10:52+0400
погода
батуми
тбилиси
западная грузия
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0a/252270793_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_57d36092b6a50caf54e4dd60bda24355.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. На всей территории Западной Грузии 17 мая ожидается преимущественно солнечная погода, температура значительно повысится. В Восточной – синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, но без осадков.Прогноз погоды по городам:Между тем дожди, местами сильные, с грозами, ожидаются на большей территории Грузии с конца дня 18 мая до утра 19 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, 18-19 мая в Грузии будет дуть сильный западный ветер. Кроме того, на востоке Грузии возможен град. Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии &gt;&gt;&gt;"Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползне-селевых процессов в холмистых и горных районах страны", – говорится в сообщении ведомства.Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
батуми
тбилиси
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0a/252270793_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e3dc5bb62a2b2e79be5d81cc6f984830.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода, батуми, тбилиси, западная грузия, новости, грузия
погода, батуми, тбилиси, западная грузия, новости, грузия

Какая погода будет в Грузии 17 мая – прогноз по городам

10:52 17.05.2025
© photo: Sputnik / StringerТуристы без масок в Батуми на приморском бульваре
Туристы без масок в Батуми на приморском бульваре - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Самая высокая температура, +32, ожидается сегодня в курортном Батуми
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. На всей территории Западной Грузии 17 мая ожидается преимущественно солнечная погода, температура значительно повысится. В Восточной – синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, но без осадков.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +30, преимущественно солнечно
Местиа +18, преимущественно солнечно
Поти +28, переменная облачность
Батуми +32, преимущественно солнечно
Озургети +31, преимущественно солнечно
Кутаиси +29, преимущественно солнечно
Амбролаури +26, преимущественно солнечно
Ахалцихе +26 , преимущественно солнечно
Боржоми +22, преимущественно солнечно
Бакуриани +20, преимущественно солнечно
Гори +23, преимущественно солнечно
Степанцминда +13, переменная облачность
Гудаури +10, преимущественно облачно
Телави +22, переменная облачность
Рустави +24, переменная облачность
Тбилиси +23, переменная облачность.
Между тем дожди, местами сильные, с грозами, ожидаются на большей территории Грузии с конца дня 18 мая до утра 19 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации синоптиков, 18-19 мая в Грузии будет дуть сильный западный ветер. Кроме того, на востоке Грузии возможен град.
Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии >>>
"Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползне-селевых процессов в холмистых и горных районах страны", – говорится в сообщении ведомства.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0