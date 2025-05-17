Какая погода будет в Грузии 17 мая – прогноз по городам
© photo: Sputnik / StringerТуристы без масок в Батуми на приморском бульваре
© photo: Sputnik / Stringer
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Самая высокая температура, +32, ожидается сегодня в курортном Батуми
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. На всей территории Западной Грузии 17 мая ожидается преимущественно солнечная погода, температура значительно повысится. В Восточной – синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, но без осадков.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +30, преимущественно солнечно
Местиа +18, преимущественно солнечно
Поти +28, переменная облачность
Батуми +32, преимущественно солнечно
Озургети +31, преимущественно солнечно
Кутаиси +29, преимущественно солнечно
Амбролаури +26, преимущественно солнечно
Ахалцихе +26 , преимущественно солнечно
Боржоми +22, преимущественно солнечно
Бакуриани +20, преимущественно солнечно
Гори +23, преимущественно солнечно
Степанцминда +13, переменная облачность
Гудаури +10, преимущественно облачно
Телави +22, переменная облачность
Рустави +24, переменная облачность
Тбилиси +23, переменная облачность.
Между тем дожди, местами сильные, с грозами, ожидаются на большей территории Грузии с конца дня 18 мая до утра 19 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации синоптиков, 18-19 мая в Грузии будет дуть сильный западный ветер. Кроме того, на востоке Грузии возможен град.
"Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползне-селевых процессов в холмистых и горных районах страны", – говорится в сообщении ведомства.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.