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Центр Тбилиси перекрыт из-за Дня святости семьи
Центр Тбилиси перекрыт из-за Дня святости семьи
Sputnik Грузия
В шествии принимают участие тысячи человек, в том числе политики и известные общественные деятели 17.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-17T13:13+0400
2025-05-17T13:13+0400
2025-05-17T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Центр города – от храма Кашвети на проспекте Руставели до кафедрального собора Святой Троицы в Авлабари – будет перекрыт до 22:00 из-за шествия в честь Дня святости семьи и уважения к родителям. Шествие начинается с территории, прилегающей к церкви Кашвети. Во время мероприятия будет ограничено движение автомобилей от пересечения улиц Гии Чантурия и проспекта Руставели до площади Свободы, моста Николоза Бараташвили, подъема Николоза Бараташвили и площади Авлабари. В шествии принимают участие тысячи человек, в том числе политики и известные общественные деятели. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил Грузию с Днем святости семьи>>>День святости семьи был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией II в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2024 года 17 мая считается официальным выходным днем и государственным праздником. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения. * Экстремистская организация, запрещенная в России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси
новости, грузия, общество, тбилиси
Центр Тбилиси перекрыт из-за Дня святости семьи
В шествии принимают участие тысячи человек, в том числе политики и известные общественные деятели
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Центр города – от храма Кашвети на проспекте Руставели до кафедрального собора Святой Троицы в Авлабари – будет перекрыт до 22:00 из-за шествия в честь Дня святости семьи и уважения к родителям.
Шествие начинается с территории, прилегающей к церкви Кашвети. Во время мероприятия будет ограничено движение автомобилей от пересечения улиц Гии Чантурия и проспекта Руставели до площади Свободы, моста Николоза Бараташвили, подъема Николоза Бараташвили и площади Авлабари.
В шествии принимают участие тысячи человек, в том числе политики и известные общественные деятели.
День святости семьи был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией II в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2024 года 17 мая считается официальным выходным днем и государственным праздником.
День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.