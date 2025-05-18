https://sputnik-georgia.ru/20250518/dokhody-tele--i-radiokompaniy-gruzii-ot-reklamy-vyrosli-293398549.html

Доходы теле- и радиокомпаний Грузии от рекламы выросли

Доходы теле- и радиокомпаний Грузии от рекламы выросли

Sputnik Грузия

Доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины 18.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-18T09:01+0400

2025-05-18T09:01+0400

2025-05-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Доходы от рекламы телерадиовещателей Грузии в первом квартале 2025 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 16,4 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. Эти доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины. Только в случае с телеканалами сумма, полученная от доходов от коммерческой рекламы, была на 5,7% больше и составила в общей сложности 14,8 миллиона лари. Наибольшая доля доходов от телевизионной коммерческой рекламы вновь принадлежала телекомпании "Имеди", доход которой по сравнению с первым кварталом 2024 года вырос на 0,8 миллиона лари и составил 6,1 миллиона лари. Коммерческий доход "Рустави 2" (медиахолдинга) не изменился по сравнению с январем-мартом 2024 года и составляет 1,8 миллиона лари. Доходы PosTV выросли на 0,2 миллиона лари и составили 1,7 миллиона лари, а телекомпания "Формула" заработала 1,5 миллиона лари (на 800 тысяч лари больше). Телекомпания "Пирвели" заработала на рекламе 1,2 миллиона лари, на 400 тысяч лари больше. "Нет войне, выбери мир" – политическая реклама "Грузинской мечты" вызвала ажиотаж >>За отчетный период доходы "Джи-ди-ес" и медиаплатформы BMG остались неизменными, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, они заработали 800 тысяч и 400 тысяч лари соответственно. Доходы "Общественного вещателя" Грузии увеличились на 300 тысяч лари и в первом квартале текущего года составили 400 тысяч лари. Вдвое увеличил свой доход от рекламы "Силкнет", заработав 200 тысяч лари. В случае с Palitranews доходы не изменились и вновь составили 100 тысяч лари. Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы за отчетный период выросли на 1,1% и составили 1,7 млн лари. 89% доходов радио занимает прямая реклама, оставшуюся часть – спонсорство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, политика, национальная комиссия по коммуникациям грузии