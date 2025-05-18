https://sputnik-georgia.ru/20250518/dokhody-tele--i-radiokompaniy-gruzii-ot-reklamy-vyrosli-293398549.html
Доходы теле- и радиокомпаний Грузии от рекламы выросли
Доходы теле- и радиокомпаний Грузии от рекламы выросли
Sputnik Грузия
Доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины 18.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-18T09:01+0400
2025-05-18T09:01+0400
2025-05-18T09:01+0400
грузия
экономика
новости
политика
национальная комиссия по коммуникациям грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23342/26/233422679_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_57759ddd4458cf5690f357469653ef7f.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Доходы от рекламы телерадиовещателей Грузии в первом квартале 2025 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 16,4 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. Эти доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины. Только в случае с телеканалами сумма, полученная от доходов от коммерческой рекламы, была на 5,7% больше и составила в общей сложности 14,8 миллиона лари. Наибольшая доля доходов от телевизионной коммерческой рекламы вновь принадлежала телекомпании "Имеди", доход которой по сравнению с первым кварталом 2024 года вырос на 0,8 миллиона лари и составил 6,1 миллиона лари. Коммерческий доход "Рустави 2" (медиахолдинга) не изменился по сравнению с январем-мартом 2024 года и составляет 1,8 миллиона лари. Доходы PosTV выросли на 0,2 миллиона лари и составили 1,7 миллиона лари, а телекомпания "Формула" заработала 1,5 миллиона лари (на 800 тысяч лари больше). Телекомпания "Пирвели" заработала на рекламе 1,2 миллиона лари, на 400 тысяч лари больше. "Нет войне, выбери мир" – политическая реклама "Грузинской мечты" вызвала ажиотаж >>За отчетный период доходы "Джи-ди-ес" и медиаплатформы BMG остались неизменными, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, они заработали 800 тысяч и 400 тысяч лари соответственно. Доходы "Общественного вещателя" Грузии увеличились на 300 тысяч лари и в первом квартале текущего года составили 400 тысяч лари. Вдвое увеличил свой доход от рекламы "Силкнет", заработав 200 тысяч лари. В случае с Palitranews доходы не изменились и вновь составили 100 тысяч лари. Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы за отчетный период выросли на 1,1% и составили 1,7 млн лари. 89% доходов радио занимает прямая реклама, оставшуюся часть – спонсорство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23342/26/233422679_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3026dc3cb368fc1fe6f377e1ad88cd1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, политика, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, экономика, новости, политика, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Доходы теле- и радиокомпаний Грузии от рекламы выросли
Доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Доходы от рекламы телерадиовещателей Грузии в первом квартале 2025 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 16,4 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.
Эти доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины.
Только в случае с телеканалами сумма, полученная от доходов от коммерческой рекламы, была на 5,7% больше и составила в общей сложности 14,8 миллиона лари.
Основная доля рекламных доходов, полученных телеканалами в первом квартале 2025 года, 74%, пришлась на прямую рекламу, 14,8% – на спонсорство и 10,8% – на размещение продукта.
Наибольшая доля доходов от телевизионной коммерческой рекламы вновь принадлежала телекомпании "Имеди", доход которой по сравнению с первым кварталом 2024 года вырос на 0,8 миллиона лари и составил 6,1 миллиона лари.
Коммерческий доход "Рустави 2" (медиахолдинга) не изменился по сравнению с январем-мартом 2024 года и составляет 1,8 миллиона лари.
Доходы PosTV выросли на 0,2 миллиона лари и составили 1,7 миллиона лари, а телекомпания "Формула" заработала 1,5 миллиона лари (на 800 тысяч лари больше).
Телекомпания "Пирвели" заработала на рекламе 1,2 миллиона лари, на 400 тысяч лари больше.
За отчетный период доходы "Джи-ди-ес" и медиаплатформы BMG остались неизменными, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, они заработали 800 тысяч и 400 тысяч лари соответственно.
Доходы "Общественного вещателя" Грузии увеличились на 300 тысяч лари и в первом квартале текущего года составили 400 тысяч лари.
Вдвое увеличил свой доход от рекламы "Силкнет", заработав 200 тысяч лари. В случае с Palitranews доходы не изменились и вновь составили 100 тысяч лари.
Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы за отчетный период выросли на 1,1% и составили 1,7 млн лари. 89% доходов радио занимает прямая реклама, оставшуюся часть – спонсорство.